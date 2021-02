Unge Høyre vil verne Lofoten, Senja og Vesterålen

Unge Høyre snur, og går nå inn for å verne Lofoten, Senja og Vesterålen mot oljevirksomhet. Ungdomspartiet retter samtidig ramsalt kritikk mot moderpartiet.

– Høyre er raske på avtrekkeren i beskrivelsen av dem som er uenige i deres oljepolitikk. Dessverre deltar Høyre i kappløpet for å sikre seg industrivelgere, og skyr derfor en del viktige debatter om olje. Høyre har vært altfor passive i diskusjonene om vern og økonomiske insentiver, sier leder Ola Svenneby i Unge høyre.

Ungdomspartiet har i mer enn ti år vært splittet i spørsmålet om hvorvidt man skal konsekvensutrede de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning eller verne dem.

Full snuoperasjon

I 2018 stemte landsmøtet i ungdomspartiet med knapt flertall ned et forslag om vern. Den gangen gikk et flertall i programkomiteen inn for nettopp vern, men gikk på et tap.

Nå har Unge Høyre snudd. Landsstyret står fritt til å vedta ungdomspartiets politikk, poengterer Svenneby overfor NTB. Vern av LoVeSe er gjeldende politikk inntil noen eventuelt foreslår noe annet for landsmøter og får flertallets støtte.

– Jeg kan godt se for meg at noen ønsker omkamp om dette. Men inntil det eventuelt skulle skje, er dette vedtaket vår politikk, sier han.

Skal påvirke Høyre

Svenneby understreker at vernevedtaket ikke innebærer at ungdomspartiet styrer mot å gå for avvikling av norsk petroleumsvirksomhet. Noe slikt er Unge Høyre imot. Likevel er det en kjensgjerning at noe olje må bli liggende i bakken for at vi skal klare å nå klimamålene, poengterer han.

– Da synes jeg det er redelig å peke på noen sårbare områder som kan bli liggende urørt, Asier Svenneby.

Nå begynner arbeidet med å påvirke moderpartiet til å gå i samme retning.

– Vi skal selvsagt jobbe for gjennomslag i Høyre. Alt som blir vedtatt i Unge Høyre blir som regel vedtatt i Høyre, framholder ungdomslederen.

