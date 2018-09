Unge jenter i det kriserammede Tsjad: Voldtas av sjefer

Unge jenter ved den kriserammede Tsjadsjøen må selge kroppen sin for å overleve. De risikerer hele tiden å bli utsatt for vold og voldtekt, ifølge rapport.

Den humanitære krisen rundt den afrikanske innsjøen regnes som en av verdens verste og omfatter fire land: Nigeria, Kamerun, Tsjad og Niger.

I en ny rapport fra Plan International – «Adolescent Girls in Crisis: Voices from the Lake Chad Basin» – går det fram at jentene er svært utsatt for vold og menneskerettighetsbrudd. De risikerer både å bli angrepet og bortført av væpnede opprørere og å bli voldtatt i eget lokalmiljø.

Rapporten, som ble offentliggjort mandag, er basert på intervjuer med 449 jenter i alderen 10–19 år fra Kamerun, Niger og Nigeria.

Norsk bidrag

Mandag ble det også arrangert en internasjonal konferanse om krisen i Berlin, der blant andre utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltok.

Hun opplyser at Norge gir 325 millioner kroner til humanitær innsats i regionen i perioden 2018 til 2020.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier i en pressemelding at kvinner, ungdom og barn er hardest rammet.

– Over 10 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp i Tsjadsjø-regionen. Det er nødvendig med flere ressurser og trygg humanitær tilgang for å redde liv og beskytte sivilbefolkningen mot vold og overgrep. Kvinner, ungdom og barn er hardest rammet, fastslår Søreide i en pressemelding.

Konferansen er en oppfølging av giverkonferansen som ble arrangert i Oslo i februar i fjor, og Norge er sammen med Tyskland, Nigeria og FN også vert for konferansen i Berlin.

– Må prioritere jentene

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli, mener at jentenes svært utsatte situasjon må prege regjeringens humanitære strategi.

– En enslig mor på 13 på rømmen fra Boko Haram har helt andre behov enn en gutt på 6 og en kvinne på 42, selv om de er en del av den samme krisen. Men stemmene til jentene blir ikke hørt. De blir i stor grad oversett og faller mellom to stoler i det humanitære hjelpearbeidet, sier Partapuoli i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

Jentenes behov for trygghet og utdanning må prioriteres i det humanitære arbeidet, framholder hun.

Bildet viser barn som blir evakuert fra tsjadsjøen i en lastebil da de ankommer i N'Guigmi 5. mai 2015. AFP FOTO / VERDENS MATPROGRAM

Voldtas av sjefer

Rapporten viser at det er spesielt jenter som er atskilt fra familiene sine, som er mest utsatt. Mange av dem jobber som tjenere, og flere jenter i undersøkelsen forteller om tjenestejenter som blir voldtatt av sjefene sine.

Jentene risikerer også å bli voldtatt av unge gutter i nærmiljøet.

– Guttene kan voldta deg og ta alt du har av verdisaker, sier ei 13 år gammel jente fra Nigeria i rapporten.

Krisen rundt Tsjadsjøen er sammensatt og skyldes en rekke forhold, blant annet tørke og konkurranse om knappe ressurser som vann. Ulikhet og politisk marginalisering, samt konflikten med de ytterliggående gruppene Boko Haram og IS i Vest-Afrika har også bidratt til krisen, ifølge FN.

