Unge velger alkoholfritt

Har du unge kolleger som takker nei til alkohol i sosiale sammenkomster på jobb? Da er du ikke alene.

Uten å bruke graviditet eller bilkjøring som unnskyldning er dagens unge voksne - den såkalte millenniumsgenerasjonen - mer åpen om at de selv ikke ønsker å drikke alkohol i jobbrelaterte sammenhenger.

Trenden er økende over hele Europa. De er ikke avholds, men såkalte Sober Curious.

Ungdomsorganisasjonen Juvente merker også en økende interesse for alkoholfrie valg, blant annet såkalte NoLo-drinker, som inneholder lite eller ingen alkohol. De håper disse drinkene vil bidra til mindre drikkepress blant unge. Det gjør vi også.

Forhåpentlig vil trenden gjøre utslag på studentenes fadderuker, som er kjent for å være særdeles fuktige og der flere forteller om stort drikkepress.

Det er hipt å være sunn

Ifølge Vinmonopolet

.

At unge er mer opptatt av å drikke mindre alkohol kan være et resultat av at de er opptatt av helse og velvære, eller at de rett og slett er lei av alkoholforbruket til foreldre og besteforeldre.

Her i landet drikker eldre langt mer i dag enn de gjorde for noen tiår tilbake, og i perioden 1997 - 2008 doblet kvinner og menn over 60 år alkoholinntaket.

En annen forklaring kan være at vi lever i et flerkulturelt samfunn, noe som også påvirker alkoholvanene våre.

Ta hensyn på julebordet

Vi erfarer også at etterspørselen etter arrangementer med gode alkoholfrie alternativer øker.

Nå som julebordsesongen nærmer seg bør arbeidsgivere notere seg denne trenden, og legge til rette for gode alkoholfrie valg. Unge voksne er den kommende generasjonen arbeidstakere, og de lar seg ikke lenger lokke av en fest med fri flyt av alkohol.

De vil selv velge om de vil drikke eller ikke.