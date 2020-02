Unge Venstre: - Abid Raja klarer noe Venstre ofte ikke klarer

Venstres Abid Raja får ros fra uventet hold.

24. januar ble Abid Raja utnevnt til vår nye kultur- og likestillingsminister.

Siden har han vært både høyt og lavt i kulturen og idrettens navn.

Selv om han ikke er blant de tre Unge Venstre ønsker i den nye Venstre-ledelsen, får han ros for statsråd-debuten.

- Jeg synes Abid klarer seg fint som kultur- og likestillingsminister. Han har vært synlig i media, god til å løfte frem viktigheten av at kultur skal være for alle, og spesielt markert seg innen likestillingsfeltet, sier nestleder i Unge Venstre, Ane Breivik, til Nettavisen.

Ane Breivik er nestleder i Unge Venstre. Foto: Erika Melhus

- Folkelig og hjertevarm

Hun trekker særlig frem én side ved ham:

- Også klarer han å henvende seg til mennesker på en folkelig og hjertevarm måte, noe Venstre ikke alltid makter. Det er veldig bra, og Venstre må bli bedre på å vise seg på denne måten.

Ifølge Breivik ligger det i Venstres kjerne at alle skal ha like muligheter, uavhengig av utgangspunkt:

- Det synes jeg Abid har vært flink til å formidle, og dette prinsippet tror jeg er ganske grunnleggende for mange potensielle Venstre-velgere.

Endrer ikke syn på Raja

- På bakgrunn av dette - synes du Raja fortjener en plass i Venstre-ledelsen?

- Unge Venstre står fast ved våre anbefalinger til valgkomiteen, men vi kommer selvfølgelig til å respektere utfallet av valget på landsmøtet, sier hun og legger til at:

- Det er mange dyktige folk i partiet, og Abid er definitivt blant dem. Vi vil støtte den neste ledelsen av Venstre uavhengig av hvem som velges.



6. mars legger valgkomiteen i Venstre frem sin innstilling til ny ledelse.

VIL VRAKE GRANDE: Unge Venstre vraker Venstre-leder Trine Skei Grande. De mener hun bør ut av ledelsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Vraker Trine Skei Grande

Venstre-statsrådene Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og Abid Raja har alle sagt ja til ledervervet.

Unge Venstre vraker Venstre-leder Trine Skei Grande. De mener hun bør ut av ledelsen.

- Vi håper på Sveinung Rotevatn som leder, Guri Melby som 1. nestleder og Iselin Nybø som 2. nestleder, sier Breivik.

Det forklarer hun slik:

- Vi mener de kan gi den nødvendige fornyelsen og stake ut kursen for Venstre videre. Vi mener det er viktig at Venstre fremstår som et mer markert liberalt miljøparti, som bedre får frem sin primærpolitikk, sier hun.

POPULÆR HOS UNGE VENSTRE: Unge Venstre håper på Guri Melby som 1. nestleder i Venstre. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Målingene er ikke gode nok

- Hva vil du si til meningsmålingene i kjølvannet av 24. januar?

- De er ikke gode nok, så det bekrefter at partiet må gjøre endringer, svarer Breivik.

I Nettavisens februarmåling fikk Venstre 3,0 prosent oppslutning.

Lederen av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, sier til Nettavisen at han ikke vil kommentere noen navn før innstillingen blir klar 6. mars.

Venstres landsmøte, som avgjør det hele, finner sted 17. til 19. april.

