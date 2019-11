Unicare gir opp sykehjemsdrift i Oslo

Helsegiganten kaster inn håndkledet etter flere år med motstand fra det rødgrønne Oslo-byrådet.

Det private selskapet Unicare Omsorg, som drifter fem kommunale sykehjem i Oslo, gir opp sin satsing i hovedstaden og selger selskapet til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL).

Stiftelsen overtar driften av sykehjemmene fra 1. januar 2020, får Nettavisen opplyst.

Salget skjer etter flere år med harde fronter mellom det rødgrønne Oslo-byrådet og de privatdrevne sykehjemmene. I fjor ble det kjent at Unicare ikke fikk forlenget kontrakten med Oslo kommune for drift av Ammerudlunden sykehjem.

- Ansatte får fortsette

Unicare legger heller ikke skjul på at det er byrådets politikk som gjør at de nå velger å selge. Som kjent har det over tid vært signalisert fra byrådet at alle byens sykehjem skal rekommunaliseres eller drives av private ideelle aktører.

- Med bakgrunn i dette velger Unicare nå å trekke seg ut og takker samtidig Sykehjemsetaten i Oslo kommune for godt samarbeid, sier Christoffer Sundby, konsernsjef i Unicare, til Nettavisen.

De ansatte ved de fem sykehjemmene ble informert om salget tidlig tirsdag morgen, og like etter klokken 10 gikk meldingen om eierskiftet til Oslo Børs.

Totalt er det cirka 1000 ansatte i Unicare Omsorg.

- Alle de ansatte får fortsette i sine jobber, bekrefter Sundby.

NYE EIERE: Manglerudhjemmet er et av sykehjemmene som driftes av Unicare Omsorg og som nå får nye eiere. Sykehjemmet drives etter kontrakt med Oslo kommune.

Unicare driver i dag sykehjemmene Fagerborghjemmet, Hovseterhjemmet, Manglerudhjemmet, Smestadhjemmet og St. Hanshaugen omsorgssenter.

- Hva er prisen dere selger for?

- Prisen tilsvarer verdien av egenkapitalen og blir fastsatt når balansen er klar ved årsskiftet, svarer konsernsjefen.

Overtakelsen er meldepliktig etter Konkurranseloven.

- Beholde fagmiljøet

Sundby sier han er fornøyd med de nye eierne som overtar sykehjemmene.

- Det er avgjørende viktig for oss å holde samlet det flotte fagmiljøet og den sterke og sunne kulturen som har utviklet seg ved de fem sykehjemmene og i staben for sykehjemsdriften. Med dette og beboerinteressene som utgangspunkt, gikk vi i dialog med SDL om en helhetlig løsning. Vi er overbevist om at SDL vil være en svært god arbeidsgiver og videreutvikler av det vi har bygget opp, sier han, og legger til:

- SDL er en trygg partner for Oslo kommune, som vi leverer på kontrakt for. Vi ønsker SDL, Oslo kommune og beboerne ved sykehjemmene lykke til videre, og vi takker for en fin tid som leverandør av sykehjemstjenester til Oslo kommune.

KINO: PÅ et av sykehjemmene til Unicare, på Hovseterhjemmet er det egen kinosal, men også bar og butikk. Foto: Unicare

- Stort løft for oss

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg ser også fram til overtakelsen.

- Dette er et stort og spennende løft for oss, og helt i tråd med vår strategi om å vokse innenfor det offentlige rammeverket og å satse videre på sykepleierhøyskole, sykehus, eldreomsorg og andre velferdstjenester i Oslo. Dette gleder vi oss virkelig over, sier Vidar Haukeland, administrerende direktør i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, i en pressemelding.

Innen eldreomsorg driver stiftelsen fra før av Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg med 127 døgnplasser og 25 dagsenterplasser. De skal også bygge og drive et nytt sykehjem på Lovisenberg-området med 80 døgnplasser for eldre med psykiske lidelser.

Diakonissehuset Lovisenberg har gjennom 150 år drevet ideell virksomhet i Oslo med fokus på sykepleieutdanning og helse- og omsorgstjenester. All verdiskaping i stiftelsen og i de virksomheter den har eierskap i brukes til å videreutvikle den ideelle virksomheten.

Jensen: - Fryktelig leit

Før valget i september besøkte Nettavisen et av Unicares sykehjem, Hovseterhjemmet på Oslos vestkant. Frp-leder Siv Jensen var med på besøket og gikk til kraftig angrep på byrådets planer om å ta driften av sykehjemmet fra det private selskapet.

- Jeg synes det er fryktelig leit. Dette er et fantastisk sykehjem som driver godt, som sparer Oslo kommune og skattebetalerne som bor i Oslo for mange millioner kroner samlet sett i året, sa Jensen til Nettavisen under besøket.

Se videointervju med Jensen:

Det privatdrevne sykehjemmet har egen skybar, restaurant, butikk og kino.

- Unicare har bevist over flere år at vi bidrar til å fremme kvalitet i omsorgen for byens eldre. Unicare Omsorg har stått for nytenking og kreative løsninger som kino, skybar, restaurant, pub, SPA og butikk ved våre sykehjem, sier Janne Sonerud, direktør og leder av Unicares omsorgsvirksomhet.