UNN: Moren og de tre døtrene var svært nedkjølt da de kom inn

Universitetssykehuset Nord-Norge slo katastrofealarm da de mandag fikk melding om drukningene i Tromsø. Da pasientene kom inn, var tilstanden kritisk.

– Pasientene var svært kalde og kritisk skadd da de kom inn til oss. Det var ikke noen blodsirkulasjon eller noe hjerte som fungerte tilfredsstillende, sier avdelingsoverlege og hjertekirurg Knut Kjørstad ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) til NTB.

Han og annet relevant katastrofepersonell ved sykehuset ble satt i beredskap da de fikk melding om at en kvinne og tre små barn var funnet livløse i den kalde sjøen, midt under en snøstorm, utenfor Tromsøya mandag ettermiddag.

Koblet til hjerte-lunge-maskin

Da de fire pasientene ankom sykehuset, ble de koblet til hjerte-lunge-maskin for å få i gang blodomløpet, og pasientene ble varmet opp.

– Etter hvert som pasienten blir varmet opp til over 30 grader, skjer det en del ting som avklarer om det er liv der. I dette tilfellet fikk vi varmet opp pasientene slik at to ble stabile nok til at vi gikk «all in», mens vi valgte å avslutte behandlingen av de to andre, og de ble erklært døde, sier Kjørstad.

Han understreker at han ikke kan gå inn på flere detaljer om de fire pasientene fordi saken er under politietterforskning, og av hensyn til personvern og pårørende.

Bedre prognose for yngre barn

Moren i 20-årene og datteren på seks år ble erklært døde på sykehuset mandag kveld. Døtrene på ett og fire år ble sendt videre med ambulansefly til Rikshospitalet i Oslo mandag morgen, der de fremdeles får behandling.

Marianne Nordhov, avdelingsoverlege og barnelege ved UNN, sier at yngre barn har større sjanse for å overleve når de havner i kaldt vann enn eldre barn og voksne.

– Prognosen i slike situasjoner er generelt bedre for yngre barn, og de vil kunne ha et bedre utgangspunkt for å overleve enn voksne. En rask nedkjøling i kaldt vann vil kunne beskytte hjernen, så det vi håper på i slike situasjoner, er at hjernen blir nedkjølt før hjertet stopper, sier Nordhov, som legger til:

– Jeg vil likevel ikke gå inn på om det kan ha vært en faktor her.

Fordel å bli bevisstløs før man drukner

Kjørstad er klar på at det som skjer de første sekundene og minuttene etter at en person har havnet i vannet, er vesentlig.

– Det beste er å bli kald og bevisstløs før man drukner. Lav kroppstemperatur når hjertet stanser, gir mindre risiko for hjerneskade, og ofte også mindre vann i lungene, sier han.

