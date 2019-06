Uno X stenger sine to andre hydrogenstasjoner etter eksplosjonene i Sandvika

Satt krisestab etter det som trolig var en tankeksplosjon.

– Foreløpig vet vi veldig lite om hva som har skjedd, vi støtter oss derfor til informasjon fra nødetatene. Nå jobber vi med å kartlegge situasjonen, og vi håper å komme tilbake snarlig med mer informasjon, sier daglig leder Jens Haugland i Uno-X Norge, til Budstikka.

De to andre stasjonene ligger i Åsane i Bergen og på Hvam i Skedsmo.

Haugland opplyser at selskapet har satt krisestab ved hovedkontoret på Lysaker.

Mandag ettermiddag smalt det kraftig ved hydorgenstasjonen i Sandvika, og før redningsmannskapene fikk kontroll på den påfølgende brannen, ble E18 og E16 sperret av hensyn til trafikkantenes sikkerhet.

To personer ble lettere skadd som følge av trykket.

E18 ved Sandvika ble stengt i begge retninger på grunn av eksplosjonsfare, det meldte Veitrafikksentralen på Twitter. Like før klokken 20.30 meldte Oslo 110-sentralen at de har gjennomført en ny risikovurdering på bakgrunn av dronebilder, og at det var besluttet å åpne E18 for trafikk.

Øvrige avsperringer og sikkerhetssoner opprettholdes. E16 er fortsatt stengt ved Bjørnegårdtunnelen.