UNRWA mener bistandskutt truer stabiliteten i Midtøsten

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) mister 500 millioner bistandskroner fra USA. Organisasjonen mener det truer sikkerheten i regionen.

– Det reduserte bidraget fra USA påvirker den regionale sikkerhetssituasjonen på et tidspunkt hvor Midtøsten står overfor stor risiko og flere trusler, spesielt faren for ytterligere radikalisering, skriver UNRWA-sjef Pierre Krähenbühl i en pressemelding gjengitt i flere medier.

Ifølge kilder i amerikansk UD holdes 65 millioner dollar av et bidrag på i alt 125 millioner kroner til FN-organisasjonen tilbake. De resterende 60 millioner dollarene utbetales for å hindre at UNRWA går tom for penger og bryter sammen innen utgangen av januar, ifølge kildene.

UNRWA gir bistand til rundt 5 millioner palestinske flyktninger i de israelskokkuperte områdene og nabolandene. USA har siden 1949 vært den største bidragsyteren.

– Med tanke på det lange, tillitsfulle og historiske forholdet mellom USA og UNRWA, vil det reduserte bidraget true en av de mest vellykkede utviklingsinnsatsene i Midtøsten, sier UNRWA-sjefen.

