Upassende utspill fra Hermstad om flyskam

Hermstad må slutte å gi familier dårlig samvittighet for å fly hjem til jul.

Av Terje Halleland, energipolitisk talsmann Fremskrittspartiet

Nok en gang forsøker Arild Hermstad og MDG å bringe flyskam over det norske folk. Denne gangen er det alle de som reiser hjem til jul med fly som skal skamme seg.

I Nettavisen på lørdag hyller han tyske politikere fordi flytrafikken har hatt en nedgang i Tyskland. Hadde han tatt en tur ned til Tyskland ville han selv kunne sett at det er ikke bare jernbanen tyskere reiser med. Gjerne MDG vil støtte FrP sin satsing på bedre veier i Norge?

- Upassende utspill

Jeg syns Hermstad skal slutte å gi familier som er glad for å endelig samles til julefeiring dårlig samvittighet for å fly. Jeg synes det er meget upassende og komme med slike utspill mens store deler av landet er på vei hjem til jul. Løsningen på klimaspørsmålet er ikke mindre mobilitet, men innovasjoner som kutter utslipp.

På samme måte som vi ikke sluttet å kjøre bil pga luftforurensing, men fant opp katalysatoren så skal vi ikke slutte å fly, men gjøre det mer miljøvennlig å fly. Nye biler bruker mindre drivstoff og slipper ut mindre co2, det samme gjelder for fly.

Utslippene per passasjer (RTK) er redusert med over 52 prosent siden 1990 og over 36 prosent siden 2000.

Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norge er langt fremme

Norske flyselskap er enda lenger fremme. Norwegian er i førersetet internasjonalt og har redusert utslippene med 30 prosent på 10 år og er ifølge Miljøorganisasjonen ICCT verdens mest drivstoffeffektive flyselskap. Det er 33 prosent mer drivstoffeffektivt enn bransjestandard.

SAS bytter nå ut mange av sine gamle fly for å oppnå det samme.

Norge er også langt fremme når det gjelder ny teknologi som el-fly og Widerrøe mener selv at de kan ta dette i kommersiell bruk innen 10 år.

Jeg håper alle kommer trygt hjem til jul, uavhengig om en reiser med bil, båt, tog eller fly.