Uregistrert bil meide ned porten på Hagen-eiendommen: - Kjørte bort i full fart

Bilen, en hvit Audi A3 skal ha hatt sotete ruter, slik at det var umulig å se hvem som satt i bilen ifølge et vitne.

Lørdag ettermiddag stanset politiet en hvit Audi A3 i Lørenskog etter at bilen kjørte tvers igjennom porten til Tom Hagens eiendom.

- Jeg så en hvit Audi som kom kjørende ned Sloraveien. Den kjørte tvers gjennom porten som sperrer inn til eiendommen og inn på gårdsplassen. Der snudde bilen og kjørte full fart bort igjen, sier et vitne til hendelsen til Nettavisen.

Les også: Politiet stanset bil som var på Tom Hagens eiendom

Porten er ødelagt

Vitnet forteller at porten inn til eiendommen er ødelagt etter hendelsen.

Bilen var uregistrert, noe som førte til at vitnet ikke skrevet ned kjenningsmerket.

- Jeg hentet en blyant for å notere ned nummeret på bilen, men den hadde ikke skilter verken fremme eller bak, sier han til Nettavisen.

Mannen ringte umiddelbart politiet, som var på plass med en patrulje cirka ti minutter senere.

Kort tid etter kjørte politiet ifølge vitnet bort. Det er uklart hvorfor de dro fra stedet.

- Jeg vet ikke, men jeg tipper de kanskje hadde los på bilen.

Sotete ruter

Den hvite Audien skal ha hatt sotete ruter, noe som gjorde det umulig å se hvem det var som satt i den.

- Det var ikke mulig å se hvem som satt i bilen, hvor mange eller om det var mann eller dame.

Politiet har fra før satt opp sperrebånd på porten inn til eiendommen, men dette tok ikke sjåføren hensyn til da vedkommende ødela porten.

- Åpenbart beruset

- Vi fikk melding om at en bil hadde vært inne på eiendommen til Tom Hagen og påført materielle skader på en port og en garasjeport, for så å kjøre fra stedet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Skaftnes til Nettavisen.

Kort tid senere lokaliserte en patrulje fra Øst politidistrikt bilen i Solheimsveien og forsøkte å få sjåføren til å stanse.

- Han valgte å ikke gjøre det, og kjørte over i motgående på Lørenskogveien. Da valgte politiet å bruke politibilen for å hindre videre kjøring.

Ifølge Skaftnes var mannen åpenbart beruset.

- Det er snakk om en mann i 30-årene fra Ullensaker. Han blir tatt med til legevakten.

Politiet sier de ikke kan utelukke noe per nå, men Skaftnes sier at det ikke er noe som tyder på at dagens hendelse kan knyttes til forsvinningssaken i Lørenskog.

Politiet har nå en patrulje på tomten til Tom Hagen, hvor de venter på sikring av eiendommen.

- Vi varsler etterforskningsledelsen som jobber med Hagen-saken.