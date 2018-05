Uro for storkrig etter Israels bombing i Syria

Israels bombing av påståtte iranske mål skaper frykt for full krig mellom de to rivalene, men Israel bedyrer at de ikke ønsker noen opptrapping i Syria.

Israels omfattende luftangrep i Syria traff nesten alt som finnes av iransk infrastruktur i landet, ifølge forsvarsminister Avigdor Lieberman.

– De er nødt til å huske dette ordtaket: Hvis det regner på oss, vil det styrtregne på dem. Jeg håper vi har avsluttet denne hendelsen og at alle har forstått, sier Lieberman etter at Israel utførte det de selv omtaler som sitt største angrep mot iranske mål noensinne.

Israel sier luftangrepene var et svar på 20 raketter som iranske styrker anklages for å ha avfyrt mot israelske stillinger på de okkuperte Golanhøydene natt til torsdag. Fire av rakettene ble skutt ned, resten landet i Syria, og ingen israelere ble såret, ifølge Israel.

Den israelske hæren angrep flere titall iranske militærmål i Syria kort tid senere. Israel omtaler bombingen som den største israelske militæraksjonen i nabolandet siden krigen i 1973.

Iransk nekt

Iran nekter for å stå bak rakettangrepet mot Golanhøydene, ifølge den israelske avisa Haaretz.

– Iran har ingen forbindelse til rakettene som ble skutt mot Israel, sier nestlederen i Irans nasjonale sikkerhetsråd.

Torsdag var første gang at Israel åpent erkjente å ha angrepet iranske mål, selv om israelerne antas å ha stått bak en rekke luftangrep mot iranske styrker i nabolandet tidligere.

Iran fordømmes

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel diskuterte torsdag opptrappingen og ber om tilbakeholdenhet.

Samtidig understreker både de, Storbritannia og USA at Israel har all rett til å forsvare seg. I tillegg fordømmer de Iran og krever at iranerne må avstå fra enhver militær provokasjon.

– USA fordømmer det iranske regimets provoserende rakettangrep fra Syria mot israelske borgere, og vi støtter sterkt Israels rett til å handle i selvforsvar, heter det fra Det hvite hus, som legger skylden for opptrappingen på Iran alene.

Søreide ber om nedtrapping

Syrias allierte Russland uttrykker stor uro over de israelske angrepene, og sier de utgjør en "svært urovekkende utvikling". Russland ber både Israel og Iran om å unngå å provosere hverandre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier den siste utviklingen var akkurat det hun fryktet etter Donald Trumps kunngjøring tirsdag.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å støtte opp om det Merkel og Macron har sagt om å vise tilbakeholdenhet og å sørge for å deeskalere, sier Søreide til NTB.

Atomavtalen

Analytikere mener også at Trumps beslutning tirsdag om å trekke USA fra atomavtalen med Iran har gitt Teheran mindre grunn til å utvise forsiktighet ved å konfrontere Israel.

– USAs tilbaketrekking fra avtalen har gitt fart i opptrappingen mellom Israel og Iran. Iran har mindre bånd på seg når det gjelder å slå tilbake mot Israel, sier analytiker Ofer Zalzberg ved International Crisis Group.

Flere medier skriver at Israel har stålsatt seg for iranske rakettangrep som svar på luftangrepet 9. april mot flybasen T4, der sju iranske militærrådgivere og medlemmer av den iranske revolusjonsgarden ble drept.

Damaskus fordømmer

Israel erobret deler av Golanhøydene fra Syria under seksdagerskrigen i 1967. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen og bosetningene er ulovlige.

Syria fordømmer de israelske angrepene torsdag.

– En ny fase i aggresjonen mot Syria har startet, heter det fra utenriksdepartementet i Damaskus.

