Uro i Philadelphia etter at svart mann ble skutt og drept av politiet

Et titall mennesker ble pågrepet og 30 politifolk er skadd i uro i Philadelphia etter at en svart mann ble skutt og drept av politiet.

Walter Wallace (27) ble skutt og drept mandag etter å ha nektet å legge fra seg en kniv, ifølge politiet. Hendelsen ble filmet, og filmen er siden delt i sosiale medier.

Se video av hendelsen øverst i saken. Nettavisen advarer mot sterke bilder.

Vitner og naboer mener politiet brukte overdreven makt mot Wallace. 27-åringens far, Walter Wallace senior, sier til avisen The Philadelphia Inquirer at sønnen ser ut til å ha blitt truffet av ti skudd.

ÅSTED: En 27 år gammel mann ble skutt av politiet og døde senere, i Philadelphia mandag. Foto: Tom Gralish (AP/NTB)

Han forteller at sønnen, som selv hadde barn, slet med psykiske problemer og brukte medisiner.

– Hvorfor brukte de ikke et elektrosjokkvåpen, spør han.

FYRVERKERI: Det har vært mye uroligheter i Philadelphia de siste dagene, med plyndring av butikker og skyting, ildspåsettelse og bruk av fyrverkeri. Foto: Jessica Griffin (AP/NTB)

Politiets talskvinne Tanya Little sier de rykket ut til Black Cobbs Creek-området vest i byen etter å ha fått melding om en bevæpnet mann. Der oppdaget de Wallace, som ifølge henne ikke adlød da politiet ba ham legge ned kniven.

Les også: To politibetjenter skutt i Louisville i Kentucky – mistenkt pågrepet

Little sier Wallace nærmet seg politifolkene da han ble skutt.

DEMONSTRASJONER: Politi og demonstranter i Philadelphia etter skytingen av Walter Wallace. Foto: Jessica Griffin (AP/NTB)

Flere hundre personer gikk ut i gatene i byen mandag kveld og natt til tirsdag, og det kom til sammenstøt med politiet.

Les også: Eks-politimannen som er siktet for drapet på George Floyd, er løslatt mot kausjon

Film fra stedet viser folk som roper mot politiet og gråter. Politibiler og søppelkasser ble blant annet satt i brann.

PLYNDRING: En minibank er dyttet inn i baksetet på en bil. Foto: David Delgado (Reuters/NTB)

(©NTB)