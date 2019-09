Uro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG

Det er uro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre har åpnet for byrådssamarbeid med blant andre MDG og holde Frp utenfor.

Representantskapet i Oslo Høyre vedtok mandag kveld å sondere mulighetene for byrådssamtaler med MDG og de tre sentrumspartiene.

Så sent som i sommer kalte Høyre et byrådssamarbeid med MDG «unaturlig», melder NRK.

Mye tyder på at det blir et fortsatt rødgrønt styre i Oslo, men det er også flertall for et blågrønt alternativ bestående av Høyre, Sp, KrF, Venstre og MDG. Til sammen har de fem partiene 30 av de 59 plassene i bystyret i Oslo, og dermed flertall.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier han vil ha mest mulig gjennomslag for eget parti

– Høyre mener den beste løsningen for Oslo vil være at Høyre, Sp, KrF, Venstre og MDG danner et flertallsbyråd. Det vil gi mulighet til å satse på kunnskap i skolen, det vil sikre muligheten for mangfold og valgfrihet i omsorg og barnehagetilbud, og det kan gi en mer offensiv miljøpolitikk, sier han.

Snuoperasjonen fra Oslo Høyre faller ikke i god jord hos Oslo Frp.

– Dette er noe vi ikke er fornøyd med, vi skulle veldig gjerne vært med for å kjempe for lavere bompenger, vekk med eiendomsskatten og økt valgfrihet i Oslo, sier Frps førstekandidat Aina Stenersen.

Hun understreker likevel at Frp er innstilt på å fortsatt ha et godt samarbeid med Høyre i Oslo.

Likevel er det lite som tyder på at Høyres invitt når fram. Allerede i forrige uke sa MDGs fylkesleder i Oslo Einar Wilhelmsen til Nettavisen at et samarbeid med Høyre ikke var aktuelt for dem, fordi de politiske forskjellene mellom MDG og Høyre var for store.

