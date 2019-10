Uro på Karl Johan etter masseslagsmål og demonstrasjoner i Oslo

Politiet tok i bruk tåregass for å få kontroll over situasjonen da demonstranter tok seg inn i en butikk i Karl Johans gate i Oslo lørdag.

KARL JOHAN/OSLO (Nettavisen): Hendelsen i butikken skjedde etter en urolig lørdag i hovedstaden med slagsmål knyttet til to varslede demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade. En av demonstrasjonene var for og en mot Tyrkias militæroffensiv i det nordøstlige Syria.

Ved 17.20-tiden begynte kurdiske motdemonstranter å slåss inne i en butikk i Karl Johans gate i Oslo. Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NTB at demonstrantene plutselig brøt ut av demonstrasjonstoget, som var på vei fra Tyrkias ambassade til Hausmanns gate, og stormet inn på Body Shop.

– Der var det et slagsmål mellom flere personer inne i butikken. Det ble utøvd en del skadeverk, i tillegg ble det utløst et pulverapparat, sier operasjonslederen til NTB.

TOK SEG INN I BUTIKK: Demonstranter tok seg sent lørdag ettermiddag i i butikk på Karls Johans gate i Oslo. Inne i butikken ble et pulverapparat utløst. Foto: Lars Bryhn Nyland / NTB scanpix

Politiet rykket ut med mange folk og politihunder, og politiet var fullt utrustet.

– Tre personer er pågrepet etter hendelsen på Body Shop, sier Stokkli til NTB i 18-tiden.

Ingen personer er skadd etter hendelsen i butikken, ifølge politiet.

Brukte tåregass

Politiet måtte brukte tåregass for å roe ned demonstrantene. Det bekrefter politiet på Twitter.

- For å få kontroll på situasjonen der, var politiet nødt til å bruke CS-gass. Ingen personer ble skadet, skriver politiet på Twitter klokken 18.

Også operasjonsleder Gjermund Stokkli bekrefter dette overfor NTB.

URO: Det var urolig i Oslo sentrum lørdag kveld, da demonstranter demonstrerte ned Karl Johan. Body Shop ble ramponert. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Demonstrantene er nå fremme i området Hausmannsgate. Her skal de avslutte etter en kort appell, meldte politiet klokken 18.

- Tre personer blir innbrakt til arrest etter hendelsen på The Body Shop, melder politiet på Twitter.

Avsluttet

Til sammen er sju personer innbrakt eller pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene i Oslo lørdag, opplyser politiet til NTB i 18.30-tiden.

Samtidig melder Oslo-politiet at demonstrasjonene i hovedstaden er avsluttet, og at ytterligere to personer er innbrakt i arresten etter en slåsskamp ved Christian Krohns gate.

– Det var en ny tildragelse i krysset mellom Christian Krohns gate og Hausmanns gate, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Dermed er til sammen sju personer pågrepet eller innbrakt i arresten etter en dag med voldsomme opptøyer i hovedstaden i forbindelse med to demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade.

Etter slagsmål ved Solli plass ble to personer pågrepet. Deretter beveget kurdiske demonstranter seg nedover Karl Johan, før det brøt ut slåsskamp inne i en Body Shop-butikk.

Masseslagsmål

Hendelsen skjedde ved 17.20-tiden etter et masseslagsmål tidligere på dagen i forbindelse med demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade.

Klokka 16.15 lørdag ettermiddag opplyste politiet at de har kontroll på stedet.

– Vi har kontroll, men det er fortsatt ampert og rundt 750 demonstrerende på stedet. Vi er der med tilstrekkelig med mannskaper. Vi er klar over at det kan skje flere nye hendelser i forbindelse med at demonstrasjonene avvikles, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Ifølge operasjonslederen har politiet brukt helt vanlige politimetoder for å få kontroll på stedet, og ikke pepperspray.

To innbrakt



To personer er skadd og fraktet til legevakt, og to personer er innbrakt til arresten i forbindelse med slåsskampen i forkant av den kurdiske motdemonstrasjonen.

Politiet har tidligere opplyst at det ble benyttet slagvåpen og slått mot kjøretøy.

Bråket som politiet først meldte at var ved Solli plass, flyttet seg etter en stund ned til den tyrkiske ambassaden. Flere gater i nærheten, som Halvdan Svartes gate og deler av Frognerveien, var stengt i forbindelse med demonstrasjonen.

Aggressiv stemning

Overfor NTB på stedet lørdag ettermiddag betegnet politiet bråket som krigslignende tilstander.

Det var stort politioppbud med styrker fra politiets beredskapstropp, og aggressiv stemning med antydninger til mindre slåsskamper ved ambassaden.

Ved 16-tiden roet situasjonen seg, men var ikke avklart, ifølge NTBs reporter på stedet.

RAMPONERT: Sent lørdag ettermiddag tok det som skal ha vært demonstranter seg inn i en butikk på Karl Johan i Oslo. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Demonstrasjon mot tyrkiske angrep

Den kurdiske motdemonstrasjonen mot Tyrkias offensiv i Nord-Tyrkia ved den tyrkiske ambassaden startet rundt klokken 15. To timer tidligere begynte demonstrasjonen til støtte for Tyrkia.

Ved 14-tiden opplyste politiet til NTB at det var rundt 200 personer utenfor ambassaden.

For nær to uker siden ble fem mennesker skadd i sammenstøt mellom tyrkere og kurdere i Berlin, etter at rundt 350 mennesker marsjerte i protest mot Tyrkias angrep mot kurdiskdominerte områder nord i Syria.

Etter Tyrkias militæroffensiv mot disse områdene har også kurdere i Norge arrangert flere demonstrasjoner, blant annet på Oslo lufthavn og på Oslo sentralstasjon.

