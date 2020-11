Uroen vokser i USA - valglokale stenges

Stenger av valglokale i Phoenix på grunn av bevæpnede demonstranter

Demonstranter har samlet seg utenfor et opptellingslokale i Phoenix, Arizona. Opptellingen fortsetter, men lokalet stenges av på grunn av sikkerhetshensyn.

Ifølge CNN er flere av demonstrantene bevæpnet. Det er tillatt å bære våpen i Arizona. Kanalen melder at opptellingen fortsetter, men at CNNs folk og andre journalister av sikkerhetsgrunner må forlate bygningen.

Det er et stort politioppbud på stedet.

– Stopp tyveriet, messet demonstrantene utenfor lokalet til valgmyndighetene i Maricopa, Arizonas største fylke. Gruppen samlet seg utenfor bygningen i 19.30-tiden onsdag og forsøkte å ta seg inn, men ble stoppet av politiet, melder ABC15.

Det ble blant annet satt fyr på det amerikanske flagget under demonstrasjonene i Portland onsdag kveld. Foto: Marcio Jose Sanchez (AP/NTB)

En stor gruppe demonstranter har samlet seg utenfor valglokalet i Phoenix, Arizona. Foto: Matt York/AP/NTB Foto: (NTB scanpix)

Ifølge TV-kanalen er det medlemmer av høyreradikale grupper til stede blant demonstrantene, som roper slagord til støtte for Donald Trump.

– Vi kommer ikke til å la dette valget bli stjålet. Punktum, sier kongressmannen Paul Gosar, som er blant demonstrantene.

Gruppen blir større og større utover kvelden, skriver en av kanalens reportere på Twitter og legger til at politiet har bedt journalistene på stedet søke sikkerhet inne i bygningen, der tellekorps fortsetter opptellingen etter tirsdagens valg.

Joe Biden ble kåret til vinner av Arizona av nyhetsbyrået AP og Fox News, men resultatet er så jevnt at ingen andre medier foreløpig har gjort det samme.

Stemmeopptellingen pågikk fortsatt for fullt inne i lokalet mens demonstrantene samlet seg utenfor.

En mann med hendene i været foran politiet under demonstrasjoner i Portland onsdag kveld. Foto: Foto: Marcio Jose Sanchez (AP/NTB)

Setter inn nasjonalgarden etter «omfattende vold» i Portland

Nasjonalgarden i Oregon ble sendt til Portland sentrum for å oppløse det politiet omtaler som opprør med omfattende vold onsdag kveld.

Politiet i Multnomah County, der Portland ligger, skriver på Twitter at åtte personer er pågrepet i Portland sentrum. Videre skriver politiet at folkeansamlingen der er å regne som et opprør og at folk må forlate området.

Det har vært demonstrasjoner i Portland både tirsdag og onsdag kveld. Ifølge politiet har det kommet meldinger om «omfattende vold». Guvernør Kate Bown har derfor bedt nasjonalgarden bistå politiet.

– Vi tar ikke lett på denne avgjørelsen. Etter ordre fra guvernøren, vil vi jobbes sammen og dele ressurser og informasjon for å svare på alle sikkerhetstrusler. Målet vårt er å holde samfunnet trygt. Vi oppfordrer demonstranter til å samle seg fredelig, skriver politiet.