Urovekkende rapport: Advarer amerikanere om de neste dagene

Et dypt polarisert USA står overfor en «ukjent fare» de kommende dagene.

En gruppe fremtredende trussel- og risikoanalytikere, som overvåker konfliktfylte situasjoner over hele verden, har forfattet en 30 sider lang rapport med en urovekkende advarsel i forkant av presidentvalget i USA.

International Crisis Group (ICG) er en organisasjon som regelmessig overvåker og analyserer ustabile stater og krigssoner. De advarer om at et dypt polarisert USA står overfor en «ukjent fare» de kommende dagene, skriver CNN.

«Mens amerikanere har blitt vant til et visst nivå av uvilje i disse fireårige kampanjene, har de aldri stått overfor disse realistiske utsiktene til at en sittende president vil kunne avvise valgresultatet eller at det resulterer i væpnet vold,» skriver ICG i rapporten The U.S. Presidential Election: Managing the Risks of Violence.

Giftige retorikk

Gruppen med risikoanalytikere har listet opp flere mulige faktorer som kan utløse voldshandlinger på valgdagen og dagene rundt.

Noen av faktorene ICG trekker fram, er spredningen av desinformasjon og hatefulle ytringer på internett, problemstillinger rundt raserettferdighet i USA, framveksten av væpnede grupperinger og muligheten for et jevnt eller omdiskutert valgresultat.

ICG legger skylden for potensielle voldshandlinger på president Trump, og skriver at presidentens «giftige retorikk og viljen til å risikere konflikt for å fremme egeninteresse, har ingen presedens i moderne amerikansk historie».

- Tar ikke nok avstand

Selv om Trump har under valgkampen tatt avstand fra voldsbruk, har han samtidig vist liten vilje til å ta fullstendig avstand fra voldelige høyreekstremistiske grupper.

Trump fikk massiv kritikk da han avsto fra å ta avstand fra høyreekstremister i Charlottesville i 2017, da en selverklært nynazist kjørte inn i en fredelig gruppe demonstranter og drepte en kvinne.

Den fredelige motdemonstrasjonen var rettet mot hundrevis av ytre høyre-tilhengere som protesterte mot fjerningen av en general Robert E. Lee-statue. Trump sa den gang at det var «fine folk på begge sider».

Under første presidentdebatt, hvor Biden og Trump gikk i tottene på hverandre, sa Trump at den ytre høyre-gruppen Proud Boys skulle «tre tilbake og stå klare». Han har senere, mer eller mindre motvillig, tatt avstand fra også denne gruppen.

Trump har selv lagt mye av skylden for protestene og opptøyene i USA på den løst sammensatte venstreorienterte bevegelsen Antifa.

- Truer og avskrekker velgere

I tillegg har Trump kommet med svært drøye uttalelser om sine politiske motstandere. Alle disse tingene sår tvil om han bruker presidentembetets fulle tyngde til å dempe og forebygge vold, skriver CNN.

ICG viser også til Trumps etterlysning av en «hær» med tilhengere som skal overvåke avstemningen utenfor valglokalene, og mener det kan være en utløsende faktor til å bidra til valgrelaterte voldshandlinger.

«Trumps bruk av krigersk språk signaliserer et ønske om at tilhengere, som ikke er opplært i overvåke gjennomføring av valg, skal fremstå som truende for å avskrekke demokratisk stemmeavgivning,» lyder rapporten.

Trump-kampanjen har gjentatte ganger på Twitter, i taler og i betalte reklamekampanjer oppfordret tilhengere til å møte opp som «Trumps hær» og overvåke valgavviklingen i omstridte valgkretser, skriver USA Today. Det har allerede vært hendelser i Fairfax i Virginia der forhåndsvelgere har følt seg truet av fremmøtte Trump-tilhengerne, skriver avisen.

ICG trekker også fram Trumps gjentatte forsøk på å undergrave legitimiteten til poststemmeavgivning som en potensiell utløsende faktor til voldshandlinger, dersom valgresultatet blir forsinket eller omdiskutert.

«Trump har allerede plantet den grunnløse forestillingen om at poststemmer vil forårsake massiv valgfusk og forsøkt å undergrave legitimiteten til opptelling av stemmer som skjer etter valgdagen,» lyder rapporten.

- Aldri opplevd noe lignende

Myndigheten i USA er også engstelig for hva valgdagen kan bringe med seg av konflikt og opptøyer.

I hovedstaden Washington D.C. planlegges det å sette opp et enormt høyt sikkerhetsgjerde rundt Det hvite hus. Det skal også være planlagt omfattende tiltak for å sikre områdene rundt Det hvite hus, som presidentparken (Ellipse) og Lafayette-plassen.

Politimyndigheter i amerikanske storbyer har iverksatt enorm mobilisering for å håndtere eventuelle voldelige hendelser, opptøyer og protester på og rundt valgdagen.

På Manhattan er det mobilisert flere hundre ekstra politibetjenter i forbindelse med valget. Næringslivet i metropolen har også iverksatt omfattende tiltak i forkant av valget i frykt for opptøyer.

I Los Angeles er det en politikilde som sier til CNN at han aldri har opplevd maken til forberedelser i forkant av et presidentvalg.

- Jeg har aldri opplevd noe lignende. Vi gjør alt vi kan for å være forberedt på å beskytte byen, og sørge for at vi ikke blir skadet og for at vi ikke blir en del av nyheten, sier politikilden.