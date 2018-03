USA advarer Tyrkia etter erobringen av Afrin

USA uttrykker dyp bekymring over at NATO-allierte Tyrkias inntog i den syriske byen Afrin har ført til masseflukt av sivile.

– Det synes som om brorparten av befolkningen i byen, som er overveiende kurdisk, evakuerte under trusselen om angrep fra tyrkiske militære styrker og tyrkisk-støttede opposisjonsstyrker, sier talsperson Heather Nauert i utenriksdepartementet i Washington.

Tyrkia sto i spissen for en to måneder lang militæroffensiv som i helgen drev den kurdiske YPG-militsen og titalls tusen sivile ut av Afrin.

– Vi er også bekymret over meldinger om plyndring inne i byen Afrin. Vi har gjentatte ganger uttrykt vår dype bekymring overfor tyrkiske tjenestemenn om situasjonen i Afrin, tilføyer Nauert.

FN antar at rundt 100.000 mennesker er igjen av en befolkning som telte rundt 323.000 mennesker i Afrin i november.

De siste to døgnene har tyrkiske soldater og tyrkisk-støttede syriske krigere strømmet inn i byen nordvest i Syria. Byen har vært kontrollert av kurdiske YPG, som utgjør brorparten av den USA-støttede militsen SDF.

SDF har vært avgjørende i kampen mot IS. Amerikanske spesialstyrker støtter fortsatt militsen øst for elva Eufrat, men kom ikke YPG til unnsetning i Afrin, som til nå har vært en selvstyrt kurdiskkontrollert enklave vest for elva.

Tyrkia fastholder at kampen mot YPG er et ledd i kampen mot påståtte terrorister. Tyrkia regner militsen som en terrororganisasjon og har varslet at militæroffensiven nå skal fortsette mot andre kurdiskkontrollerte byer i Syria.



