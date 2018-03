USA åpner for ytterligere tiltak mot Russland i nervegiftsaken

Russland må slutte å oppføre seg som et offer når det er Sergej Skripal som er offer i saken, mener Washington, som åpner for flere tiltak mot Russland.

– Vi forbeholder oss retten til å komme med svar. Russland har besluttet å isolere seg selv etter det frekke kjemiske angrepet. Vi ser på ulike muligheter, sa det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert torsdag.

Kommentarene kom etter at russiske myndigheter kunngjorde gjengjeldelsestiltak mot USA som mandag besluttet å stenge det russiske konsulatet i Seattle og utvise 60 russiske diplomater. Utenriksminister Sergej Lavrov sa torsdag at det amerikanske konsulatet i St. Petersburg skal stenges, og at 60 amerikanske diplomater utvises fra Russland.

– Russland bør slutte å oppføre seg som et offer, sa Nauert.

De ekte ofrene i saken er den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal, som ble utsatt for nervegiftangrepet i Salisbury i Storbritannia 4. mars, uttalte Nauert.

Hun viste til at stoffet er identifisert som Novitsjok, en nervegift utviklet under den kalde krigen i det tidligere Sovjetunionen. Bruk av Novitsjok er i strid med konvensjonen om kjemiske våpen, la Nauert til.

