USA-ekspert: - Det sterkeste presidentfeltet i moderne tid

- Dette er det sterkeste feltet av demokratiske kandidater i moderne tid, sier USA-ekspert.

NEW YORK (Nettvisen): - Kun i 1960 og 2008 har vi sett lignende kaliber på demokratisk side.

Det sier postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

Møtte syv kandidater på egne valgmøter

Mjelde er nettopp tilbake i Norge igjen fra en åtte dager langt rundtur i New Hampshire, der han fikk muligheten til å møte flere av de demokratiske presidentkandidatene personlig.

- Jeg møtte syv kandidater på deres egne valgmøter. Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg, Beto O’Rourke, Tom Steyer, John Delaney og Tulsi Gabbard.

- Det som imponerer er hvor godt de har satt seg inn i de politiske sakene, og hvor bredt orientert de er. De har tenkt grundig gjennom sakene de snakker om, selv om de tilpasser seg «soundbyte»-formatet og kommer med innøvde applaus-poenger. «Punchline»-replikkene kom tett i tett på New Hampshire-Demokratenes landsmøte på lørdag da blant andre Kamala Harris, Amy Klobuchar, Cory Booker og Julian Castro talte, sier Mjelde til Nettavisen.

På spørsmål om hvilke trekk, positive eller negative, han vil trekke frem hos dem, svarer Mjelde følgende.

- Media er mest opptatt av provoserende uttalelser og tabber. Men mellom disse ytterlighetene kommer det mye og lite spektakulær substans fra kandidatene, sier han.

- Per nå står det mellom Biden, Warren og Sanders. Men Buttigieg samler store folkeforsamlinger på sine valgkampmøter også. Han åpnet to nye valgkampkontorer i New Hampshire på lørdag, sier Mjelde, her sammen med Buttigieg, til Nettavisen. Foto: Facebook/Hilmar Mhelde

- Vi kan tenke på denne prosessen som det å passere en portvokter. Alle disse kandidatene har måttet bevise seg på ulike nivåer, og i ulike situasjoner, opp gjennom karrieren. Det gjelder selvsagt Donald Trump også. Det gjør at når vi ser dem i nasjonale medier, så er de på et vis kvalitetssikret allerede. Ikke nødvendigvis på samme felt. Elizabeth Warren har slått seg opp på saksekspertise. Trump er god på kommunikasjon. Dette betyr selvsagt ikke at vi er enige med politikken deres, sier Mjelde.

- Trekker partiet langt ut på venstresiden

På valgkampmøtene merket han seg spesielt Bernie Sanders’ humor, Joe Bidens lange, engasjerte svar når han fikk spørsmål, Buttigiegs talegaver og «Betos» og Gabbards karisma.

- Det negative ligger for deres egen del i at mange av dem trekker partiet langt ut på venstresiden. De svarer på Trumps radikalisme med sin egen radikalisme. Vi ser en slags gjensidig politisk radikalisering. Partene tar ikke innover seg at USAs politiske system forutsetter kompromissvilje. Av og til var det som om jeg hørte på en religiøs preken heller enn en politisk tale som kan appellere bredt, sier Mjelde.

- Overrasket de deg på noen måte med noe uventet?

- Det mest uventede var vel kanskje da en mann tok ordet på «Betos» valgmøte fredag kveld og presenterte seg som ihuga Trump-velger. Det ble helt stille og anspent i forsamlingen. Han ble liksom et slags fremmed vesen. Den litt anspente stemningen var et godt bilde på at USA nå er delt i to politiske stammer. Trump-velgere mot anti-Trumperne. Han lurte på hva Beto ville gjøre hvis folk ikke vil selge våpnene sine til staten, som Beto har foreslått.

- Står mellom Biden, Warren og Sanders

- Hvem tror du når lengst av dem og hvorfor?

- Per nå står det mellom Biden, Warren og Sanders. Men Buttigieg samler store folkeforsamlinger på sine valgkampmøter også. Han åpnet to nye valgkampkontorer i New Hampshire på lørdag, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde traff også Bernie Sanders på turen til New Hampshire. Foto: Facebook/Hilmar Mjelde

USA-eksperten sier videre at valget avgjøres av en håndfull nøkkelressurser.

- Man må ha et kjent navn, et spisset budskap som treffer tidsånden, penger til å drive valgkamp for, og en god valgkamporganisasjon. Alle disse har dette i varierende grad, sier Mjelde.

Han sier at Warren, Sanders, Booker og Buttigieg fikk den mest entusiastiske responsen på Democratic convention på lørdag.

- Men det er ikke nødvendigvis en pålitelig pekepinn. Delegatene er ikke et speilbilde av befolkningen. Landsmøtet var temmelig regissert, og kandidatenes medarbeidere deler aktivt ut effekter som de ber folk veive med. De samme tilhørerne byttet ut effektene etter hvert som kandidatene kom på scenen.

- Mye kan endre seg når stemmene avlegges i Iowa og New Hampshire. Disse to delstatene kan snu et race, avhengig av hvem som under- og overpresterer.

Elizabeth Warren er i siget

Washington Post melder denne uken at Elizabeth Warren er skikkelig i siget.

- Hun er veldig godt organisert på bakkeplan, og de mange politiske programforslagene hun legger frem slår godt an, sier Mjelde.

- Men mitt inntrykk er at mange velgere sitter på gjerdet ennå. Folk går på disse valgmøtene med en genuin interesse for hva kandidatene har å si. Og alle jeg snakket med var klar på at de uansett støtter den partiet nominerer. Men de vil ta seg tid til å undersøke kandidatene nøye før de bestemmer seg, sier Mjelde.

Torsdag denne uken skal Elizabeth Warren også møte Joe Biden for første gang i TV-debatt i forbindelse med den demokratiske duellen.

- TV-debattene ser kun ut til å ha en kortsiktig effekt. Med mindre noen gir seg selv rødt kort, som Rick Perry i 2011, da han ikke husket sin egen politikk, sier Mjelde.

- Jeg møtte syv kandidater på deres egne valgmøter. Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg, Beto O’Rourke, Tom Steyer, John Delaney og Tulsi Gabbard, sier Mjelde. Øverst fra venstre ser vi Mjelde med Tom Steyer og John Delaney, mens nede er det Tulsi Gabbard og Beto O’Rourke. Foto: Facebook/Hilmar Mjelde

- Det sterkeste feltet i moderne tid

Han er uansett ikke i tvil om at det er sterke motstandere som nå seiler opp for å blir den som skal møte Donald Trump til duell om presidentjobben neste år.

- Dette er det sterkeste feltet av demokratiske kandidater i moderne tid. Kun i 1960 og 2008 har vi sett lignende kaliber på demokratisk side. Republikanerne hadde samme luksusproblem i 2016, sier Mjelde.

- Men – og det er et stort men – det er ikke sikkert at de slår Trump, for presidentvalg avgjøres typisk av et par politiske lovmessigheter. Som at presidenten normalt gjenvelges etter partiets første periode, og om økonomien går godt, sier Mjelde.