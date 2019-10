USA-ekspert: - Hillary Clinton er politisk tonedøv

- Hillary Clinton er politisk irrelevant, til tider politisk tonedøv og har gjort noen utilgivelige feil.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier USA-ekspert Hilmar Mjelde etter at Hillary Clinton nå har havnet i en «russisk krig» med den demokratiske presidentkandidaten Tulsi Gabbard (38).

Hillary Clinton har på nytt havnet i den politiske skuddlinjen i USA, etter at hun nylig gikk ut mot den demokratiske presidentkandidaten Tulsi Gabbard og kalte henne en «russisk favoritt».

I en podcast nylig insinuerte Hillary Clinton nemlig at kongresskvinnen Tulsi Gabbard fra Hawaii kunne ende opp med å bli en russisk støttet uavhengig kandidat i forbindelse med neste års valg.

Clinton: - Hun er russernes favoritt

Selv om Hillary Clinton ikke nevnte Gabbard ved navn, lot hun det tydelig skinne gjennom at Gabbard er en kandidat som russerne har et godt øye til, og at russerne også har flere nettsteder og boter som gir henne støtte.

- Jeg kommer ikke med spådommer, men jeg tror de har et godt øye til en person som for tiden er med i det demokratiske primærvalget og de preparerer henne til å bli en kandidat for et tredje parti. Hun er russernes favoritt. De har en haug med nettsteder og boter og andre måter å støtte henne på så langt, sier hun i podcasten, som først ble gjengitt i Washington Post.

UTILGIVELIG: - Hillary Clinton gjorde gjorde feil i 2016 som er utilgivelige på det nivået. Hun ignorerte sentrale vippestater og uttalte seg foraktelig overfor store velgergrupper, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde. Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Påstanden fra Hillary Clinton, fikk det til å koke over hos Gibbard, som kort tid senere klinte til med følgende uttalelse.

- Flott! Takk, Hillary Clinton. Du, dronningen av krigshisserne, legemliggjørelsen av korrupsjon, og selve personifiseringen av all råten som har sykeliggjort det demokratiske partiet i så lang tid, har endelig kommet frem fra bak gardinene.

Tulsi Gabbard fyrer løs mot Hillary Cinton på Twitter: - Flott! Takk, Hillary Clinton. Du, dronningen av krigshisserne, legemliggjørelsen av korrupsjon, og selve personifiseringen av all råten som har sykeliggjort det demokratiske partiet i så lang tid, har endelig kommet frem fra bak gardinene. Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

- Helt siden jeg annonserte mitt kandidatur har det vært en samordnet kampanje for å ødelegge mitt rykte. Vi har hele tiden lurt på hvem det var og hvorfor. Men nå vi vet det - hele tiden var det deg gjennom dine fullmektige og mektige allierte i media og krigsmaskineriet, som alle er redde for trusselen jeg utgjør.

- Det er nå helt klart at primærvalget står mellom deg og meg. Ikke gjem deg bak dine fullmektiger. Delta i løpet direkte, skrev Tulsi Gabbard på Twitter kort tid senere.

Trump: - Gibbard en ingen russisk agent

Denne uken har også president Donald Trump kommet på banen, og presidenten gir sin fulle støtte til Gibbard.

- Hun er ingen russisk agent, sier Trump.

Som samtidig la til følgende om Hillary Clintons påstand.

- Disse menneskene er syke. Det er noe galt med dem.

Donald Trump er også tydelig på at oppgjøret mellom Clinton og Gabbard trolig har hjulpet på Gabbards popularitet i den demokratiske presidentkampen.

- Har fått en fanklubb

Det er også USA-ekspert Hilmar Mjelde enig i. Også han har latt seg fascinere av oppgjøret mellom Clinton og Gabbards.

- Dette er et underfundig sideshow, ja. Kontrære Tulsi Gabbard har fått en liten fanklubb der ute av andre motstrøms folk. Hun gjør seg bemerket med spesielle synspunkter i enkeltsaker, særlig utenrikspolitisk, som samlet gjør at hun ikke helt passer inn på høyre, venstre, eller i sentrum, sier Mjelde, som også har truffet Gibbard.

Tulsi Gabbard har null vinnersjanse, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen. Foto: SAUL LOEB / AFP

- Hun har samtidig mange tradisjonelle kandidatkvaliteter. Hun er telegenisk, karismatisk, talefør, og fremstår som varm og sympatisk i møte med folk. Jeg snakket med henne på valgmøte i september, og fremstod da som en nokså mainstream politiker. Hun tonet ned det kontroversielle. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av henne, og hun sjarmerte og begeistret forsamlingen, sier han.

Mjelde mener Gibbards kombinerer utradisjonelle synspunkter med tradisjonelle personlige kandidategenskaper.

Har bare støtte av to prosent

Men Gibbard ligger langt bak i den demokratiske presidentkampen, og en septembermåling viste at hun bare har støtte av to prosent av demokratene.

I en fersk oktobermåling får Joe Biden støtte av 32 prosent av demokratene, mens Elizabeth Warren og Bernie Sanders får henholdsvis 22 og 17 prosents støtte.

- Tulsi Gabbard får en personlig fanklubb, men ingen velgerskare av betydning. Hun er irrelevant i primær racet og har null vinnersjanse, sier Mjelde.

- Ved å angripe en krigsveteran som Gabbard viser Clinton igjen at hun kan være politisk tonedøv til tider, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Clinton kommer ikke til å stille

USA-eksperten har også bitt seg merke i at Tulsi Gabbard utfordret Hillary Clinton til å stille til presidentvalget neste år. Men Mjelde ser ikke at det kommer til å skje.

- Hillary Clinton har det til felles med Tulsi at hun er politisk irrelevant. Tiden har løpt fra Clinton. Hun ble politisk avskiltet etter 2016. Hun innser det også, og kommer heller ikke til å stille, sier Mjelde.

- Det er ingen politisk etterspørsel etter Hillary. Partiet ser nå fremover til en ny generasjon av ledere, selv om mange er åpen for et fornuftsekteskap med Biden om det er det som skal til for å slå Trump. Årene i opposisjon er tiden for et parti til å fornye seg, sier USA-eksperten.

Hillary Clinton blir kalt dronningen av krigshisserne og legemliggjørelsen av korrupsjon av en partikollega. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

- Hillary gjorde utilgivelige feil

Han mener Hillary Clinton representerer det demokratiske partiet der det stod politisk på 1990-tallet, og at hennes moderasjon og småskrittsreformer harmonerer dårlig med den venstrepopulistiske vinden som nå blåser gjennom partiet

- Hillary gjorde feil i 2016 som er utilgivelige på det nivået. Hun ignorerte sentrale vippestater og uttalte seg foraktelig overfor store velgergrupper, sier Mjelde.

USA-eksperten viser også til at Adlai Stevenson i 1956 var siste kandidat som ble nominert to ganger på rad.

- Det er utenkelig i dag, med et så sterkt kandidatfelt som Demokratene nå har. Hillary har fått sin sjanse, sier Mjelde.

USA-eksperten mener også at Hillary Clintons angrep på Tulsi Gabbard ikke er noe som tjener den tidligere presidentkandidaten.

- Ved å angripe en krigsveteran som Gabbard viser Clinton igjen at hun kan være politisk tonedøv til tider. Tulsi kan med rimelighet kritiseres for sine aparte og diktatorvennlige utenrikspolitiske synspunkter, men hun har tjent landet sitt på den mest krevende måten ved å dra i krigen for det, sier Mjelde.