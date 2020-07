USA-ekspert Ole O. Moen fyller 80 år: – Deprimert på amerikanernes vegne

Ole O. Moen har forsket på USA hele sitt voksne liv. Nå frykter han for det amerikanske demokratiet.

– Det er trist å se hva som skjer nå. Det må jeg si. Det som har skjedd fra og med valget av Donald Trump, har vært den største nedturen for meg når det gjelder amerikansk kultur, sier Ole O. Moen til NTB.

Historieprofessoren har hatt USA under lupen helt siden han begynte å studere som ung mann i 1963.

Den 3. august fyller han 80 år. Og Moen har sjelden sett mørkere på framtida.

– Jeg har alltid prøvd å være nøytral i min framstilling. Men når det gjelder Trump, så kan man ikke prøve å framstille ham som en normal president. Man får fortelle sannheten, sier han.

– USA tåler én periode med Trump, men neppe to.

Kamp mot det føderale styringsverket

Moen understreker at det som har skjedd i USA etter presidentvalget i 2016, ikke er noe som Donald Trump alene brakte inn i det amerikanske samfunnet.

– Han bare utnyttet det som var der, sier han.

Historieprofessoren mener man må trekke linjene bakover til president Ronald Reagan for å forstå det som skjer nå.

– Jeg synes jo valget av Ronald Reagan var en katastrofe, det må jeg innrømme.

Moen berømmer riktignok Reagan for å ha gjenopprettet amerikanernes stolthet etter Vietnamkrigen. Men Reagan ble samtidig starten på en systematisk undergraving av de progressive kreftene i amerikansk politikk, mener han.

– Det var kampen mot det føderale styringsverket som var hans sak. Derfor var han etter mitt syn en dårlig president.

Harde ord

Moen bruker harde ord når han skal beskrive dagens president. Trump er en fullstendig kunnskapsløs opportunist som duller med rasisme og har gjort Tea Party-bevegelsens ideologi til sin egen, fastholder han.

– Han har hele sitt liv levd på å bedra og utnytte folk. Det har gått bra, og dermed er det ikke noen grunn til å forandre framgangsmåten, sier Moen.

Han mener undergravingen av det føderale styringsverket bare har akselerert under Trump.

Moen bekymrer seg spesielt for hvordan politisk utnevnte folk, ofte udugelige sådanne, i stadig større grad fortrenger profesjonelle tjenestemenn. På den måten undergraves det upartiske, funksjonelle byråkratiet.

Samtidig er kamp mot vitenskap og fakta blitt en republikansk kjernesak, mens Trump har rasert USAs troverdighet som internasjonal samarbeidspartner i handelspolitikken, i sikkerhetspolitikken og i klimapolitikken.

– Han har ødelagt byråkratiet, og han har ødelagt USAs renommé utaskjærs. USA som trofast alliert og beskytter er det ingen som stoler på lenger.

Et tapt parti

De høye dødstallene og den økonomiske nedturen under koronakrisen har nå gjort situasjonen vanskelig for Trump. Ifølge Moen er utsiktene gode for at Joe Biden fra Demokratene kan vinne presidentvalget i høst.

Men skal Biden vinne, må han holde sin sti ren.

– Min frykt er at Biden skal begå en blunder som avisene kaster seg over og blåser opp. Trump, derimot, har så mange skandaler bak seg at folk er blitt helt numne.

Moen legger til at han er skremt av hvor få republikanere som tør si imot Trump. Han mener Abraham Lincolns parti har sviktet sin partitradisjon, og viser til hvordan moderate republikanere på 1960-tallet bidro til å sikre flertall for president Lyndon B. Johnsons progressive borgerrettspolitikk og sosialpolitikk.

– De har en strålende historie. Den historien er død nå, sier Moen.

– Det republikanske partiet har gått i frø. Det er stort sett bare spyttslikkere igjen.