USA evakuerer 1000 soldater fra Nord-Syria

Amerikanerne forbereder seg på å evakuere rundt 1000 soldater en uke etter at president Trump annonserte planene om å omplassere de amerikanske troppene.

Det er USAs forsvarsminister, Mark Esper, som har fått ordre fra Trump om å trekke soldatene ut av området, melder CBS.

- De siste 24 timene har vi innsett at tyrkerne trolig vil øke omfanget av angrepene lengre sør enn opprinnelig planlagt, og vestover. Vi har også sett at SDF prøver å få til en avtale med Syria og Russland, for et motangrep på Tyrkia i nord, sier Esper.

Esper forteller videre at de amerikanske troppene i landet er i ferd med å bli fanget mellom de stridende partene:

- Dermed befinner amerikanske styrker seg mellom to angripende hærer, og det er en uholdbar situasjon. Jeg snakket med presidenten i går kveld (lørdag, red.anm.), etter å ha snakket med resten av det nasjonale sikkerhetsteamet, og han har bedt oss begynne en tilbaketrekking fra Nord-Syria.

På Twitter skriver presidenten at han vil la «andre» få bli med i kampen, og omtaler krigene som «endeløse»:

- Husker dere for to år siden, da Irak skulle kjempe mot kurderne i en annen del av Syria. Mange ville at vi skulle slåss samme med kurderne mot Irak, som vi akkurat hadde kjempet for. Jeg sa nei, og kurderne forlot kampen to ganger. Nå skjer det samme med Tyrkia......, skriver Trump, før han legger til:

- .....Kurderne og Tyrkia har kriget i mange år. Tyrkia anser PKK for å være de verste terroristene av alle. Andre kan finne på å bli med i kampen, og krige for den ene siden, eller den andre. La dem! Vi følger med på situasjonen kontinuerlig. Endeløse kriger!, skriver Trump.

Han mener også at det er smart av USA å ikke være involvert i kampene:

- Veldig smart å ikke være med på den intense krigføringen langs den tyrkiske grensen, for en gangs skyld. De som feilaktig fikk oss inn i Midtøsten-krigene etterlyser fremdeles en kamp. De har ingen idé om hvor dårlig avgjørelse de har tatt. Hvorfor spør de ikke etter en krigserklæring?, spør Trump.

På spørsmål fra CBS om amerikanske styrker har lov til å besvare ild svarer Esper:

- De har rett til å forsvare seg selv, og vil utøve dette om nødvendig.