USA, Frankrike og Storbritannia med felles angrep i Syria

USA, Storbritannia og Frankrike har beordret målrettede angrep mot anlegg som brukes til kjemiske våpen i Syria. Det meldes om kraftige eksplosjoner i Damaskus.

Det var USAs president Donald Trump som først meldte at han hadde beordret angrep, i en tale til det amerikanske folket. Han gjorde det klart at også de to andre landene deltok i aksjonen.

Allerede under talen kunne det høres kraftige eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, ifølge flere medier.

Trump sier at hensikten med aksjonen er å forhindre bruk av kjemiske våpen. Målene skal være anlegg som er knyttet til Syrias program for kjemiske våpen.

– Ikke alternativ

Kort tid etter Trumps tale, bekreftet Storbritannias at de er med i aksjonen. Statsminister Theresa May sier at «det ikke finnes noe alternativ til bruk av makt i Syria».

– I dag har jeg godkjent at britiske væpnede styrker kan gjøre koordinerte og målrettede angrep for å svekke det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen og for å stanse bruken av dem, sier hun i en pressemelding.

Også Frankrike har bekreftet at de deltar i angrepene.

– Massemorder

Den amerikanske presidenten hadde en tydelig beskjed til Syrias allierte, Iran og Russland, i sin tale.

– Hvilket land ønsker å assosieres med en massemorder som dreper uskyldige menn, kvinner og barn, spurte han.

Kort tid etter talen meldte syrisk TV at syriske styrker har respondert på angrep.

– Syrisk luftforsvar blokkerer amerikansk, britisk og fransk aggresjon mot Syria, meldte syrisk statlig TV.

