USA hevder Russland tuklet med bevis for kjemisk angrep

USA hevder Russland kan ha tuklet med bevis for bruk av kjemiske våpen i Douma i Syria.

USAs representant rettet pekefingeren mot russerne da Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) holdt krisemøte om Syria mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Så vidt vi forstår, kan russerne ha besøkt åstedet for angrepet. Vi er bekymret for at de kan ha tuklet med det for å hindre OPCWs innsats, sa USAs ambassadør til Nederland på møtet i Haag.

Samtidig skriver Russlands ambassade i Nederland på Twitter at russerne har gjentatt sitt løfte om ikke å legge hindringer i veien for OPCWs våpeninspektører i Syria.

I gang med arbeidet

Inspektørene ankom landet lørdag, bare noen timer etter rakettangrepet mot syriske militæranlegg. Planen var at inspektørene skulle videre til Douma dagen etter, men det er uklart om de er framme i byen.

Reuters melder at inspektørene har begynt sitt arbeid i byen, mens det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver at de ennå ikke er kommet dit.

Vestlige land mener regimet i Syria har brukt kjemiske våpen i Douma, noe regimet avviser. Den antatte bruken av kjemiske våpen var bakgrunnen for at USA, Storbritannia og Frankrike angrep syriske militæranlegg med raketter natt til lørdag.

Begrenset mandat

OPCWs oppgave er å finne ut om kjemiske våpen ble brukt i Douma – men organisasjonen har ikke mandat til å si noe om hvem som eventuelt har brukt slike våpen.

Regjeringen i Frankrike gir uttrykk for at OPCW bør få et utvidet mandat i Syria. På OPCWs møte i Haag sa den franske ambassadøren Phillipe Lalliot at organisasjonen må få myndighet til fullstendig å fjerne det Frankrike mener er et hemmelig syrisk program for utvikling av kjemiske våpen.

Opprørskilder og hjelpearbeidere i Douma sa i begynnelsen av april at over 40 mennesker var drept av giftig gass i byen, som på det tidspunktet var kontrollert av opprørsgrupper.

