USA hever aldersgrensa for kjøp av tobakk

USA hever den nasjonale aldersgrensa for kjøp av e-sigaretter og tobakk fra 18 til 21 år.

Det ble klart da Senatet torsdag omsider stemte for en omfattende budsjettpakke, som det ventes at president Donald Trump vil signere innen fristen fredag. Budsjettet på 1.400 milliarder dollar rommer blant annet også kostbare skattekutt for dyre helseforsikringer og hjelp til pensjonerte gruvearbeidere.

Økningen i aldersgrensen på kjøp av tobakk og e-sigaretter vil gjelde i alle USAs delstater fra neste år og blir dermed den samme som for alkohol.

19 av USAs 50 delstater har allerede satt 21 år som aldersgrense for kjøp av tobakk.

Donald Trump har tidligere uttalt at han vil forby e-sigaretter. Årsaken er alle dødsfallene og sykdomstilfellene forårsaket av såkalt «vaping», eller «damping» i USA, melder Washington Post.

I Norge er det forbudt å selge nikotinholdig væske til e-sigaretter, men forbudet vil bli opphevet i 2020, kan du lese på Helsedirektoratets hjemmeside.

(©NTB)