USA kan få igjen få seg en presidenthund – eller to

Donald Trump er USAs første president siden 1901 som ikke har hatt hund i Det hvite hus. Men vinner Joe Biden valget, kan landet igjen få en «førstehund».

Biden har to schæferhunder kalt «Champ» og «Major», som etter alt å dømme flytter inn i Det hvite hus hvis den demokratiske kandidaten vinner presidentvalget.

Trump har tidligere antydet at han frykter å framstå som falsk hvis han får seg en hund.

– Hvordan ville det se ut hvis jeg gikk tur med en hund på plenen foran Det hvite hus? Jeg vet ikke, jeg føler ikke det er bra. Det føles litt falskt for meg, sa Trump under et arrangement i El Paso i fjor.

Hundespørsmålet har nå blitt et lite sidetema i valgkampen i USA. En gruppe som kaller seg «Hundeelskere for Joe» har nemlig startet en kampanje som påpeker at Trump er den første presidenten på over et århundre som ikke har hund, skriver Huffington Post.

Hvorvidt påstanden stemmer, har vært oppe til diskusjon ettersom Harry Truman, som var president fra 1945-53, ga vekk sin førstehund «Feller».

Men ifølge faktasjekknettstedet Snopes, er det riktig at Donald Trump er den første presidenten siden William McKinley (president fra 1897-1901) som ikke har hatt hund.

