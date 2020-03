USA løsner på klimalover for å bekjempe korona-viruset: – Skamløst

Kan få store konsekvenser for miljøet, advarer kritikere.

Denne uken har Trump-administrasjonen løsnet opp flere lover som omhandler miljøvern.

I ubestemt tid vil amerikanske selskaper i stor grad være fritatt for sanksjoner og konsekvenser når det gjelder forurensning av luft eller vann under koronautbruddet, melder CBS.

Det har det amerikanske miljødirektoratet (EPA) bestemt.

Under normale omstendigheter er selskaper pålagt å rapportere når de slipper ut visse nivåer av forurensning. Fremover vil selskaper selv være ansvarlige for å overvåke sin egen luft- og vannforurensning i løpet av den kommende tiden, ifølge miljødirektoratet.

Utslipp knyttet til korona

Opphevingen av miljøvernlovene er midlertidig og på ubestemt tid, står det i direktoratets pressemelding.

Selskaper som forurenser vil kunne unngå straffer for å ha brutt miljølovene hvis de hevder at bruddene på noen måte var knyttet til pandemien. Miljødirektoratet har bedt bedrifter om å «minimere effekten og varigheten av eventuell avvik» og «handle ansvarlig» i løpet av denne perioden.

– Skamløst

Ifølge kritikere av de nye retningslinjene er dette forferdelige nyheter:

– Dette er en åpen lisens for å forurense. Enkelt og greit, sier Gina McCarthy i en pressemelding.

Hun er tidligere leder for det amerikanske miljødirektoratet. I dag er hun administrerende direktør i miljøverngruppen Natural Resources Defense Council (NRDC).

Gina McCarthy, NRDC-president og administrerende direktør, er ikke fornøyd med de nye retningslinjene. Foto: Kim Raff (Getty Images for NRDC/AFP/NTB scanpix)

– Administrasjonen burde gi alt for å gjøre landet vårt sunnere akkurat nå. I stedet utnytter den en enestående folkehelsekrise for å gjøre livet lettere for forurensere som truer folkehelsen, sier hun.

– Vi kan alle sette pris på behovet for ekstra forsiktighet og fleksibilitet i en krisetid, men dette skamløse direktivet er en abdikasjon av EPAs ansvar for å beskytte helsen vår, raser hun videre.

– Fake news

Den nåværende lederen for det amerikanske miljødirektoratet, Andrew Wheeler, tok fredag til Twitter for å tone ned betydningen av de nye retningslinjene:

«FALSK NYHET: @NYT sprer unøyaktig informasjon og villeder offentligheten. Det er ikke det Amerika trenger akkurat nå.

SANNHET: EPA jobber hardt for å beskytte folkehelsen og miljøet mens de gir en liten grad av fleksibilitet i løpet av disse ekstraordinære tider.»

Wheeler skriver videre at EPA-ledere under Obama (som for eksempel Gina McCarthy, journ.anm.) «sjekk sin egne papirer, de tillot kriminelle å slippe unna, mens Trump sitt miljødirektorat opptrer ansvarlig under en pandemi.»