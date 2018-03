USA og EU vil finne «akseptable løsning» i tollstriden

USA og EU vil innlede en ny runde med samtaler for å finne en gjensidig akseptabel løsning på striden rundt amerikanernes varslede toll på stål og aluminium.

President Donald Trump kunngjorde tidligere i måneden at han fra 23. mars vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium.

Onsdag fikk USAs handelsminister Wilbur Ross besøk av EUs handelskommissær Cecilia Malmström. Etter møtet opplyste de to at det er enighet om «straks å innlede diskusjoner om handelsspørsmål av felles interesse, blant dem stål og aluminium, for å finne gjensidig akseptable løsninger så raskt som mulig».

USA har lovet midlertidig unntak fra den nye stål- og aluminiumstollen så lenge forhandlingene om en fornyelse av den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA pågår.

EU og en rekke land har også krevd unntak, og Trump-administrasjonen har åpnet for forhandlinger.

(©NTB)

