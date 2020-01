USA og Storbritannia krangler etter bildrap: – Høyst upassende

Diplomatfrue (42) rømte landet etter anklage om å ha kjørt i hjel en gutt (19)

Den britiske regjeringen bekreftet fredag at det er oversendt en formell begjæring om utlevering av diplomatfruen Anne Sacoolas, som er tiltalt for uaktsom kjøring etter at hun i august i fjor var innblandet i en ulykke i England.

19-åringen Harry Dunn omkom da Sacoolas kolliderte med motorsykkelen han kjørte utenfor den britiske Crougton-basen, som også benyttes av amerikanske styrker.

Sacoolas er gift med en amerikansk etterretningsoffiser som var stasjonert ved basen, og USA hevder derfor at hun hadde diplomatisk immunitet. Paret returnerte til USA kort tid etter ulykken.

Amerikansk UD kalle begjæringen om utlevering «høyst upassende» og nekter å utlevere henne.

- Kjørte på feil side av veien

19 år gamle Harry Dunn omkom i en kollisjon med en personbil da han kjørte på motorsykkel i landsbyen Croughton i Northamptonshire i slutten av august. Politiet mener personbilen kjørte på feil side av veien da ulykken inntraff.

Amerikanske Anne Sacoolas er kona til en amerikansk diplomat som er stasjonert i Storbritannia. Hun anklages for å ha brukt diplomatisk immunitet for å unnslippe straffeforfølgelse, og har status som mistenkt i dødsulykken.

Foreldrene til den trafikkdrepte Harry Dunn har opprettet en egen Facebook-side, «Justice4Harry» (rettferdighet for Harry), for å skape oppmerksomhet rundt saken. Foto: Justice4Harry (Facebook)

Sacoolas hadde innledningsvis vært samarbeidsvillig overfor politiet og opplyst at hun ikke ville forlate landet.

- Vi ble gjort kjent med at diplomatisk immunitet ble reist som et tema, og vi søkte øyeblikkelig om at den skulle oppheves, sånn at vi kunne fortsette med videre etterforskning og avhør. Vi ble dessverre informert om at dette ble avvist og at den mistenkte hadde forlatt Storbritannia, uttalte leder for politietterforskningen, Sarah Johnson, i en uttalelse september i fjor.

- Har ingen omsorg for familien

I oktober ble det kjent at familien til den trafikkdrepte tenåringen besluttet å gå til rettslige skritt. De ville saksøke Trump-administrasjonen for «lawless misconduct» (lovløs/ulovlig oppførsel), opplyste familiens talsperson Radd Seiger i en uttalelse.

Seiger anklaget den amerikanske staten for å misbrukt lovene for diplomatisk immunitet.

- Trump-administrasjonen har brutt internasjonale lover, regler og konvensjoner om diplomatisk immunitet, og de har heller ikke noe omsorg eller bekymring for Harrys familie, eller noen reelt ønske om å finne en løsning, sa han.

Familiens talsperson Radd Seiger anklager den amerikanske staten for å misbrukt lovene for diplomatisk immunitet. Foto: David Mirzoeff (AP)

Dunns familie har tidligere møtt president Donald Trump i et forsøk på å overtale amerikanerne til å utlevere henne, men heller ikke det har nyttet.

- President Trump sa til moren Charlotte under møtet at de skulle finne en annen tilnærming til problemet, men familien har ikke hørt noe mer og har ingen tiltro til ordene hans, sa Seiger.

Nå har altså den britiske regjeringen formelt begjært Sacoolas utlevert.