USA stålsetter seg for nye opptøyer

Flere delstater kaller på Nasjonalgarden, og frykter en ny natt med opptøyer.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Minnesota-guvernør Tim Walz har beordret full mobilisering av delstatens nasjonalgarde. 2.500 soldater blir utplassert lørdag.

Det opplyser Nasjonalgarden på Twitter. Det er første gang siden andre verdenskrig at hele delstatens nasjonalgarde mobiliseres.

– Vi gjør alt for å gjenopprette ro og opprettholde freden i Minnesota, står det å lese i tweeten.

Demonstranter i St. Paul, hovedstaden i delstaten Minnesota natt til lørdag. Foto: John Minchillo (AP Photo)

Minnesota og storbyen Minneapolis har vært preget av omfattende protester og voldelige sammenstøt siden afroamerikanske George Floyd døde etter å ha blitt holdt nede av en politimann som presset kneet sitt mot halsen hans i flere minutter.

– Opptøyene er en hån mot George Floyd

Walz sier også at de voldsomme opptøyene som har preget delstaten og resten av USA, er en hån mot George Floyds minne.

– Dette dreier seg ikke på noen som helst måte lenger om dødsfallet til George Floyd. Dette dreier seg om angrep på sivilsamfunnet og om å spre frykt og ødeleggelse i våre flotte byer, sa Walz på en pressekonferanse lørdag.

Les også: 19-åring skutt og drept under demonstrasjon i Detroit

Byens ordfører, Jacob Frey, deltok også på pressekonferansen.

– Dette handler ikke lenger om å ytre seg. Dette er voldsbruk, og det må slutte. Vi står midt oppe i en pandemi nå, sa Frey.

Også Kentucky-guvernør Andy Beshear har bedt Nasjonalgarden om bistand for å opprettholde ro i byen Louisville, melder CNN.

Protestene i Louisville har tatt seg opp igjen de siste kveldene.

– Skjøt gummikuler mot norsk fotograf og svensk journalist

VGs fotograf Thomas Nilsson er i Minneapolis for å dekke uroen. Han forteller til avisa at han og en svensk journalist natt til lørdag sto rundt 50 meter unna en gruppe på rundt ti politifolk på en nokså folketom parkeringsplass.

Les også: Massive protester i hele USA - kona har gått fra drapssiktet politimann

– Plutselig ble hun truffet av en gummikule i låret. Hun sank litt sammen, og jeg kastet meg ned på bakken. Politiet fortsatte å skyte i vår retning. Vi bestemte oss for å løpe til andre siden av gaten for å søke tilflukt. Det var da jeg oppdaget at jeg hadde et rødt lasersikte på meg, i mageregionen, forteller Nilsson til avisa.

– Kvelning ikke dødsårsak alene for Floyd

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde ikke George Floyd av kvelning alene. Han skal også ha hatt underliggende hjerteproblemer. Det avviser familien.

Disse to faktorene kombinert med hans generelle helsetilstand og at han kan ha vært påvirket av rusmidler, er den sannsynlige dødsårsaken, står det i den offisielle foreløpige obduksjonsrapporten utarbeidet av delstatsmyndighetene i Minnesota og som flere amerikanske medier siterer.

Floyds etterlatte avviser at Floyd hadde underliggende helseproblemer og har engasjert en uavhengig patolog for å få utført en ny obduksjon.

Familiens advokat Ben Crump sier Floyds etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».

Vil skilles fra arrestert politimann

Etter avsløringer rundt pågripelsen av George Floyd er alle de fire involverte politibetjentene avskjediget. Politimannen som forårsaket Floyds død, Derek Chauvin, ble fredag pågrepet og siktet for forsettlig drap. Kausjonen er ifølge CNN satt til 500.000 dollar.

Politimannens kone, Kellie Chauvin, opplyste i natt gjennom sin advokat at hun ønsker seg ut av ekteskapet med Derek Chauvin, melder CNN.

- I kveld snakket jeg med Kellie Chauvin og hennes familie. Hun er ødelagt etter Mr. Floyds død, og hennes største sympati ligger hos familien hans, hans kjære og med alle som sørger over denne tragedien. Hun har begjært oppløsning av ekteskapet sitt med Derek Chauvin», heter det i uttalelsen.

- Mens Chauvin ikke har noen barn i sitt nåværende ekteskap, ber hun om respekt for at barna, hennes eldre foreldre og hennes storfamilie blir gitt sikkerhet og personvern i løpet av denne vanskelige tiden.» opplyser advokaten.