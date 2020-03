USA stopper all flytrafikk fra Europa i 30 dager

Restriksjonene gjelder ikke Storbritannia, opplyser president Donald Trump i en tale fra Det hvite hus natt til torsdag.

NEW YORK (Nettavisen/NTB) Innreisenekten vil tre i kraft midnatt natt til fredag.

I talen til nasjonen påpekte Trump at EU ikke hadde gjort nok for å stoppe spredningen av koronaviruset ved for eksempel å stoppe flygninger fra Kina.

Han mer enn antydet at smitten var kommet til USA fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump talen.

Over 1000 er smittet

Tallet på døde i USA som følge av koronaviruset har steget til 31. Over 1.000 personer er smittet.

Det opplyste sjefen for det amerikanske folkehelseinstituttet CDC, Robert Redfield, i en orientering til Kongressen onsdag.

Redfield orienterte Kongressen sammen med andre kolleger fra helsemyndighetene. En av beskjedene til de folkevalgte var at utbruddet kan bli større enn det er i dag.

- Ting vil bli verre

- Ting vil bli verre. Det som er helt sikkert, er at dette kommer til å bli verre, sier legen Anthony Fauci, som leder amerikanske National Institutes of Health (NIH), i en uttalelse onsdag, ifølge CNN.

Staten Washington er verst rammet, og der har man i flere fylker nå forbudt samlinger med mer enn 250 personer . Totalt er 275 personer smittet i Washington, og 24 personer er døde. De fleste dødsfallene kobles til et eldresenter.

