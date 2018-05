USA-støttet milits med ny offensiv mot IS i det østlige Syria

En USA-støttet allianse dominert av kurdiske opprørsgrupper har innledet en ny offensiv mot lommer av IS-styrker i det østlige Syria.

De kurdiske grupperingene som inngår i alliansen SDF, har ligget lavt siden Tyrkia i februar sendte styrker inn i Afrin-enklaven for å nedkjempe kurdiske styrker der.

Nå melder alliansen at den har satt i gang en ny offensiv for å rydde de få områdene i det østlige Syria der IS fortsatt har en slags kontroll. Et av disse områdene er den oljerike provinsen Deir Ezzor nær grensen til Irak.

(©NTB)

Mest sett siste uken