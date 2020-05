USA trekker seg fra våpenkontroll-avtale som lot 35 land overvåke hverandre fra lufta

President Donald Trumps regjering beskylder Russland for å bryte våpenkontrollavtalen Open Skies og varsler at de vil trekke USA fra avtalen.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Avtalen åpner for at rundt 35 land, blant dem Norge, kan gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier. Den ble inngått for flere tiår siden for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

Påståtte russiske brudd på avtalen er årsaken til det amerikanske vedtaket om å trekke seg, i tillegg til at amerikanske myndigheter mener de nødvendige bildene lett kan skaffes fra satellitter.

Beslutningen ventes imidlertid å skape ny spenning mellom Trumps Washington, Russland og USAs europeiske allierte.

Avtalen ble i sin tid forhandlet frem av NATO- og Warzawapakt-medlemmer i 1992, men trådte først i kraft i 2002 etter Russland og Hviterussland fikk den ratifisert.

- Trump vil bryte ut av New START

Ifølge New York Times vil dette bruddet også bli sett på som et bevis for at Donald Trump ønsker å bryte seg helt ut av den siste gjenværende våpenavtalen de har med Russland; New START.

New Start-avtalen utløper i februar 2021 og skal sikre at mengden kjernefysiske stridshoder reduseres til langt under antallet som var tillatt under den kalde krigen. Denne avtalen begrenser antall utplassert kjernefysiske raketter til 1500 for USA og Russland.