USA trenger forsonende lederskap og brobygging

Vi er mange i Norge som regner oss som nære venner av det amerikanske folk. De siste dagers hendelser gir grunn til bekymring.

Av Hårek Elvenes (H), medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Situasjonen krever forsonende politisk lederskap og streng tilbakeholdenhet i maktbruken.

For to år siden besøkte jeg Minneapolis, og hadde gleden av å holde tale for en stor forsamling av norsk-amerikanere på selveste 17. mai. Jeg opplevde en flott og mangfoldig by, med vennlige mennesker og en stolt historie.

Les også: Fakta står i veien for slagordene

Opprørende

Under slike besøk opplever man som stortingsrepresentant definitivt ikke alle byens sider. Det er opprørende å se hvordan en av Minneapolis’ politimenn, hvis oppgave er å beskytte byens innbyggere, presser kneet mot George Floyds hals i nesten ni minutter. Opptak viser at Floyd flerfoldige ganger sier han ikke får puste, og at han ber for sitt liv.

Politimannen fortsetter likevel å kvele ham. Dette er regelrett drap.

Underliggende samfunnsproblemer

Drapet er et symptom på underliggende samfunnsproblemer. USAs svarte befolkning er kraftig overrepresentert på den dystre statistikken over politidrap. Det er trist at Minnesota, en stat med betydelig norsk-amerikansk befolkning og tette bånd til Norge, nå er i oppmerksomhetens sentrum for slike tragiske hendelser.

Les også: Nå er vårt siste håp at Trump blir gjenvalgt

Et samfunn som systematisk forskjellsbehandler innbyggerne, har lite å gjøre med rettsstats-tesen som er hugget inn i USAs høyesterettsbygning:

Equal Justice Under Law.

Nære venner og allierte

De fleste nordmenn regner seg som nære venner av USA og det amerikanske folk. USA er Norges nærmeste allierte. Vårt forhold har dype historiske, kulturelle og politiske røtter gjennom århundrer, uavhengig av hvem som måtte bekle presidentvervet.

Les også: Kaoset i USA bør få konsekvenser for Norges forhold til EU

Som nær venn av USA er jeg bekymret for utviklingen. De siste dagers hendelser viser tydelig store spenninger. Alvoret i situasjonen bekreftes i et lekket brev fra USAs øverste militære sjef, der han understreker de militære styrkenes forpliktede lojalitet til grunnloven.

Massiv brobygging

Befolkningens protester, med utspring i politivolden i Minneapolis, er legitime. De underliggende samfunnsproblemene vil ikke kunne reduseres uten betydelig politisk innsats og forsoning.

Les også: Plyndring i New York: - Folk er livredde - derfor har jeg leid inn væpnet vakt de tre neste dagene

Lojalitet mot grunnloven, demokratisk sinnelag, streng tilbakeholdenhet i maktbruk og fornyet innsats mot de grunnleggende samfunnsproblemene, er avgjørende for å bygge bro i et dypt splittet USA.