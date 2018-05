USA undersøker Somalia-angrep etter melding om at sivile ble drept

USAs Afrika-kommando sier den vil se nærmere på et amerikanskstøttet angrep i Somalia etter at lokale innbyggere meldte at fem uskyldige bønder ble drept.

– Vi er klar over rapporter der det hevdes at sivile ble drept i denne operasjonen, og vi tar disse rapportene på alvor, heter det i en uttalelse fra USAs Afrika-kommando, AFRICOM, fredag.

Amerikanske styrker støttet somaliske styrker under angrepet, som skal ha vært rettet mot medlemmer av al-Shabaab i nærheten av landsbyen Bulcida i regionen Nedre Shabelle onsdag kveld.

En lokal leder, Ali Mohamed Moalin, har opplyst at to kamphelikoptre og enkelte utenlandske spesialsoldater var involvert. Han sier også at fem uskyldige bønder lå døde igjen på bakken etter at de ble drept av spesialstyrker.

– Flere mennesker ble såret, og tre andre ble tatt levende i helikoptrene, sier han videre.

De fem personene som ble drept, lå torsdag til allmenn skue utenfor et sykehus i hovedstaden Mogadishu.

