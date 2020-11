USA-valget kan bli avgjort i domstolene

Både Demokratene og Republikanerne ruster seg nå til kamp i det amerikanske rettsvesenet dersom resultatet i presidentvalget ikke blir som de håper.

Begge partiene sier at de er godt forberedt og har tusenvis av advokater som er klare til å rykke inn i amerikanske rettssaler for å sikre at stemmer blir talt opp eller forkastet dersom det er uregelmessigheter.

Helt siden presidentvalget i 2000, der amerikansk høyesterett til slutt stanset en kaotisk opptelling i Florida og utropte George W. Bush til vinner, har partiene hyret advokater for å forberede seg på juridisk kamp.

Gjentatte uttalelser fra president Donald Trump, som blant annet hevder at stemmegivning via posten er en oppskrift på valgfusk, og som har reist tvil om hvorvidt han vil gå av dersom Joe Biden utropes som vinner, kan tyde på at årets presidentvalg vil bli avgjort i retten.

– Vi kan komme til å se en langvarig dragkamp i domstolene og gatene etter valget dersom det blir et jevnt resultat, sier professor Richard L. Hasen ved UC Irvine School of Law til The Atlantic.

– Etterspillet kan bli mye verre enn under valget mellom George W. Bush og Al Gore i 2000, frykter han.

Advokatmat

I flere delstater er valget for lengst blitt advokatmat, blant annet i Texas der delstatens øverste domstol i helgen satte foten ned for et krav fra Republikanere om at nesten 127.000 stemmer som var avgitt fra bilvinduer i Houston-området, måtte forkastes.

Rundt 300 søksmål knyttet til valget er nå til behandling hos domstoler over hele USA, og det alt før valgresultatet foreligger.

Mange av søksmålene er knyttet til nye prosedyrer for valgavvikling, som utvidet rett til å stemme via posten, som er innført som følge av koronapandemien som til nå har kostet nærmere 240.000 amerikanere livet.

Rekordmange forhåndsstemmer

Nærmere 100 millioner har alt forhåndsstemt, enten via posten eller personlig frammøte, og det er flere enn noensinne.

Fristene for når poststemmer må være framme, og for når opptellingen av dem skal begynne eller være fullført, varierer fra delstat til delstat.

Pennsylvania begynner opptellingen først på valgdagen, men i noen av delstatens fylker begynner de å telle først dagen etter. Flere steder er det fortsatt uklart hva som vil skje med stemmer som forsinkes i posten.

– Jeg er fortsatt usikker på hvordan opptellingen og verifisering av forhåndsstemmer skal skje i noen av vippestatene, som Pennsylvania, sier jussprofessoren Edward Foley ved Ohio State University til AP.

Forlenget frist

Pennsylvanias øverste domstol har forlenget fristen for å motta og telle forhåndsstemmer til fredag, tre dager etter valget, til protester fra Republikanerne.

Amerikansk høyesterett har imidlertid avvist protestene, men flere av de konservative dommerne i høyesterett har antydet at saken kan havne på bordet igjen, særlig dersom det viser seg at de siste stemmene som telles blir avgjørende for utfallet i delstaten.

Trump ble rasende over høyesterettsavgjørelsen.

– USAs høyesterett har gjort en forferdelig ting mot landet vårt, sa han under et valgkampmøte i Pennsylvania lørdag. Søndag fulgte han opp kritikken.

– Straks valglokalene stenger, rykker vi inn med advokatene våre, sa han.

Stor mobilisering

Republikanerne frykter at de rekordmange forhåndsstemmene skyldes en storstilt mobilisering fra Demokratenes side.

Også i vippestaten North Carolina har presidentvalget havnet i retten, og der som i Pennsylvania står striden mellom demokrater som ønsker å forlenge fristen for opptelling av forhåndsstemmer, og republikanere som motsetter seg dette.

I Minnesota, også det en viktig vippestat der Hillary Clinton vant i 2016, vil sent ankommende forhåndsstemmer bli skilt ut fra de øvrige stemmene, mens de to partiene krangler i rettsvesenet om hva som skal skje med dem.

I Nevada har Republikanerne gått rettens vei for å få stanset opptellingen av poststemmer fra Las Vegas, fordi partiets valgobservatører hevder at de ikke får nødvendig tilgang i de travle tellesentrene.

Høyesterett

USA har aldri tidligere opplevd større strid og mer juridisk tautrekking om et valg alt før det har funnet sted. Det passer trolig Trump godt. Han har ligget bak Biden på meningsmålingene i månedsvis, men hevder likevel at det kun er valgfusk som kan frata ham seieren.

Trump har også mer enn antydet at valget kan bli avgjort av domstolene, trolig i håp om at det til syvende og sist blir amerikansk høyesterett som utpeker vinneren. Det kan være Trumps beste sjanse til å vinne.

Blant de ni dommerne i høyesterett, regnes seks som konservative. Tre av dem er utnevnt av Trump selv.

Ikke forberedt

– Vi er ikke forberedt på dette i det hele tatt, sier professor Julian Zelizer ved Princeton University til The Atlantic , i en kommentar til hva som vil skje dersom Trump styrer videre med hjelp fra høyesterett.

– Vi snakker om det, vi bekymrer oss over det, og vi forestiller oss hva det vil innebære. Men få har faktisk svar på hva som skjer dersom demokratiets maskineri benyttes for å hindre et legitimt utfall av valget, sier han.

– Grunnloven vår sikrer ikke en fredelig overføring av makt, men snarere forutsetter det, konkluderer jussprofessor Lawrence Douglas i sin ferske bok med tittelen «Will He Go?".

