USA: Nord-Korea drepte Kims halvbror med gift

Det amerikanske utenriksdepartementet har konkludert med at det var den nordkoreanske regjeringen som sto bak drapet på Kim Jong-uns halvbror Kim Jong-nam.

Heather Nauert, departementets talsperson, kunngjorde tirsdag at det 22. februar ble konkludert med at Nord-Korea sto bak drapet, og at nervegiften VX ble tatt i bruk. Som følge av dette vil USA nå innføre enda flere sanksjoner mot landet.

Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i fjor. Obduksjonen avdekket at det var nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene.

To kvinner er tiltalt for å ha smurt giften i ansiktet på Kim, noe som resulterte i at han falt om og døde 20 minutter senere.

Nord-Korea har hevdet at Kim døde av hjerteinfarkt.

Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og ble tidligere ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen. Han ble imidlertid tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte snike seg inn i Japan for å besøke en Disneyland-park, og han oppholdt seg etter dette stort sett i utlandet.

Det var ingenting som tydet på at han ønsket å utfordre halvbroren Kim Jong-un, som overtok som nordkoreansk leder i desember 2011.

