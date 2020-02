USAs etterretning mener Russland igjen vil hjelpe Trump

USAs etterretningstjenester har orientert Kongressen om at de mener Russland forsøker å påvirke valget for å hjelpe president Donald Trump å bli gjenvalgt.

Det var 13. februar at etterretningstjenestenes valgspesialist Shelby Pierson varslet Kongressen om mistanken de har om at Russland allerede har tatt skritt for å påvirke presidentvalget til høsten, ifølge New York Times og CNN.

Under orienteringen i etterretningskomiteen til Representantenes hus ga Pierson og andre representanter for etterretningen et generalt overblikk over russiske tiltak for å påvirke valget, inkludert hacking, bruk av sosiale medier og angrep på valgsystemet.

Selv om det er russernes mål å få Trump gjenvalgt, er de ifølge brifingen også ute etter å så mistillit til valgprosessen generelt.

Pierson sa i forrige måned til radiokanalen NPR at russerne allerede var i gang med å påvirke valgkampen, men at de ennå manglet bevis.

Hun sa også at det ikke bare er russerne de er opptatt av, men også Kina, Iran, ikke-statlige aktører, hackere og dessuten amerikanere som vil undergrave valget.

Opprørt

New York Times skriver at Trump ble svært opprørt da han fikk høre om orienteringen, som han mener at Demokratene vil komme til å bruke mot ham.

Dagen etter møtet i Kongressen klagde han til direktøren for USAs etterretningstjenester Joseph Maguire over at han hadde tillatt brifingen. Han var spesielt irritert over at Adam Schiff, kongressrepresentanten som ledet riksrettssaken mot ham, var der.

Republikanerne som var til stede under orienteringen, protesterte mot konklusjonene og viste til at Trump har vært tøff mot Russland og styrket europeisk sikkerhet siden han ble president.

Men Trump har også snakket varmt om Russlands president Vladimir Putin og har flere ganger foretatt seg ting som tjener Russland, som å trekke tilbake styrker fra Syria og holde tilbake militærhjelp til Ukraina.

Ny sjef

Trump kunngjorde onsdag at han har utnevnt Richard Grenell, nåværende ambassadør i Tyskland, som har null erfaring fra etterretning, til å ta over som ny sjef for USAs 17 etterretningsorganisasjoner etter Maguire.

Grenell har som Trump stilt seg tvilende til at Russland involverte seg i valget i 2016, og han har gjort seg mektig upopulær i Tyskland med sin åpne støtte til høyreekstreme populister i Europa, åpen kritikk av statsminister Angela Merkel og sine trusler mot europeiske bedrifter om ikke å handle med Iran.

Det er ikke klart om brifingen 13. februar spilte en rolle i utskiftingen av Maguire, men ifølge Washington Post skjelte Trump ham ut for hans ansattes påstått manglende lojalitet mot ham, og han har allerede sparket flere som vitnet mot ham under riksrettssaken.

Dyp skepsis

Trump har lenge uttrykt dyp skepsis til sine egne etterretningstjenester og mener at deres funn om at Russland involverte seg i valget i 2016, var resultat av en «deep state»-konspirasjon for å undergrave hans legitimitet.

De amerikanske etterretningsorganisasjonene kom til at Russland blandet seg inn i valget i 2016 gjennom sosiale medier og ved å offentliggjøre eposter som var stjålet fra Demokratene.

Spesialetterforsker Robert Mueller konkluderte etter grundig gransking med at den russiske innblandingen var omfattende og systematisk, men han fant ikke bevis for noe kriminelt samarbeid mellom Russland og Trumps valgkamporganisasjon.

