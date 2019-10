USAs forsvarsminister om Nord-Syria: - Vi er fanget mellom to fremrykkende hærer

- En veldig uholdbar situasjon, uttaler USA forsvarsminister om situasjonen nord i Syria.

OSLO (Nettavisen): Fem dager etter at Tyrkia innledet sin offensiv i Nord-Syria er situasjonen i området i rask forverring, melder nyhetsbyrået Associated Press mandag. Sist uke ga USAs president Donald Trump beskjed om at amerikanske styrker skal ut av området, og mange - også på amerikansk side - hevder amerikanerne dermed faller kurderne i ryggen. Siden 2014 har kurdiske styrker kjempet side om side med amerikanerne i kampen mot IS i Syria.

Søndag kom nyheten om at kurdiske myndigheter i Nord-Syria har inngått en avtale med Assad-regimet i Damaskus om utplassering av syriske styrker langs grensen mot Tyrkia.

Mandag meldes det at soldater som kjemper for Syrias president Bashar al-Assad har inntatt byen Tal Tamr i nærheten av grensa til Tyrkia. Det melder statlige syriske medier, ifølge NTB.

1000 amerikanske soldater i Syria

- Vi har amerikanske styrker som ser ut til å bli fanget mellom to motstridende fremrykkende hærer, og det er en veldig uholdbar situasjon, uttalte USAs forsvarsminister Mark Esper i CBS-programmet Face the Nation søndag.

BEKYMRET: USAs forsvarsminister Mark Esper, her fotografert under en seremoni 30. september, uttrykker sterk bekymring for situasjonen på bakken i Nord-Syria etter de siste dagenes utvikling. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Han uttaler at alle amerikanske styrker vil trekke seg fra områdene nord i Syria på grunn av den økende faren for å havne i skuddlinjen mellom motstridende parter. Esper ga ikke noe tall på hvor mange som trekker seg ut eller hvor de drar, men sa det dreier seg om de fleste av de 1000 amerikanske soldatene i Syria.

Beskriver tyrkisk milits som upålitelige

The Washington Post skriver søndag at Trump-administrasjonen åpenbart strever med å håndtere og svare på utviklingen i Nord-Syria.

- Dette er totalt kaos, uttalte en tjenestemann anonymt til The Washington Post søndag. Han beskrev en situasjon der amerikanske styrker og sivilbefolkningen, tross forsikringer fra Tyrkia, nå utsettes for fare i området. Han beskriver overfor avisa den tyrkiske Syria-militsen som «gale og upålitelige», skriver avisa.

Fatima al-Issa ble truffet av splinter under et tyrkisk bombeangrep i Ras al-Ain. På dette bildet tatt 11. oktober tas hun hånd om på et sykehus i Tal Tamr nordøst i Syria. Foto: Delil Souleiman (AFP)

En skadet mann får behandling på et sykehus i den kurdiske byen Qamishli nordøst i Syria søndag. Foto: Delil Souleiman (AFP)