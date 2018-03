USAs fotballforbund frykter ikke Trump vil ødelegge for VM-søknad

USAs fotballforbund er ikke bekymret for at president Donald Trumps harde ordbruk om utlendinger vil stå i veien for søknaden om å arrangere fotball-VM i 2026.

USAs fotballforbunds nye president, Carlos Condeiro, kommenterte den felles VM-søknaden med Canada og Mexico på en pressekonferanse mandag.

– Vi tror at FIFAs medlemsland vil dømme oss på kvaliteten på søknaden, og på fordelen med vår søknad, og det er det. Vi er veldig trygge på det vi sender inn, og jeg tror ikke vi bekymrer oss over politikk, sa han.

De nordamerikanske landenes VM-søknad ble sendt inn fredag, sammen med en konkurrerende søknad fra Marokko. 13. juni stemmer de 207 FIFA-landene over hvem som får verdensmesterskapet.

– Vi snakker om fotball, og hva som til sjuende og sist er i fotballens og fotballsamfunnets interesse, sier Condeiro.

– Dette er ikke geopolitikk, slår han fast.

Selv om tre land er med på søknaden, skal brorparten av kampene gå i USA – inkludert alle kampene fra og med kvartfinalene. Mexico og Canada skal etter planen arrangere 10 kamper hver, mens USA skal stå for 60.

