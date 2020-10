«USAs mest troverdige mann» får ikke uttale seg når han vil

Det hvite hus og president Donald Trump har lagt klare begrensninger på smittevernekspert Anthony Fauci.

NEW YORK (Nettavisen): Det avslører Fauci selv i et intervju med legen og reporteren Jon LaPook, i TV-programmet «60 Minutes».

- I løpet av denne pandemien, har Det hvite hus kontrollert når du kan snakke med media?

- Vet du, her må jeg være ærlig og si ja, sier Fauci.

- Ikke fått tillatelse

- Jeg har helt klart ikke fått tillatelse til å være med på mange, mange show som har spurt etter meg, sier Fauci, som i programmet blir omtalt som «en av de mest troverdige stemmene i USA».

Anthony Fauci sier at han «overhodet ikke» ble overrasket av at president Donald Trump ble smittet av koronaviruset. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

- Du er en av de mest troverdige stemmene i USA, og likevel er du ikke der, du får ikke lov til å prate med oss. Kan du forstå den frustrasjonen som føles med tanke på begrensningen av informasjon på grunn av dette?

- Du vet, det har vært restriksjoner, men de har ikke vært konsistente, sier Fauci i intervjuet.

«Overhodet ikke» overrasket over Trump-smitte

I det samme intervjuet sier Fauci at han «overhodet ikke» ble overrasket av at Trump ble smittet av koronaviruset.

Fauci viser blant annet til samlingen i Rosehagen i forbindelse med nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer.

- Jeg var bekymret for at han skulle bli syk da jeg så ham i en fullstendig prekær situasjon overfylt med mennesker der det ikke var noen adskillelse mellom dem, og nesten ingen som hadde på seg munnbind, sier Fauci.

- Da jeg så det på TV, sa jeg: «Herregud. Ingenting godt kan komme ut av dette, dette må være et problem». Og sant nok, det viste seg å være en supersprederhendelse, sier Fauci.

Det antas at over 30 mennesker ble smittet under seremonien i Rosehagen.

Populariteten stuper blant republikanerne

Ferske tall viser også at populariteten til Fauci har vært stupende blant republikanerne etter at pandemien traff USA og frem til i dag. Tall publisert av Statnews viser at populariteten til Fauci blant republikanerne har falt med 30 prosent fra april til september. Blant demokratene har troverdigheten til Fauci derimot økt fra 80 til 86 prosent.

Under et folkemøte på torsdag i forrige uke, beskyldte presidenten Fauci for å være en Demokrat. CNN melder at dette ikke stemmer og at Fauci ikke er registrert i noe politisk parti.

Like før helgen passerte USA åtte millioner smittede, og 225.000 amerikanere er døde. Fauci sier til «60 Minutes» at han derimot ikke ser for en seg ny lockdown av samfunnet.

- Da må det bli virkelig, virkelig ille, sier Fauci.

