USAs smittevernsekspert Anthony Fauci med innrømmelse: - Det kunne ha reddet liv

Doktor Fauci er Donald Trumps fremste rådgiver angående koronapandamien, og han medgir nå at situasjonen i landet kunne vært annerledes.

LOS ANGELES (Nettavisen): USA er nå landet med flest bekreftede koronatilfeller- og dødsfall i verden. I skrivende stund er over 535.000 bekreftet smittet og over 21.000 har dødd i USA som følge av viruset, ifølge tall fra Worldometers.

Mye har vært sagt om Donald Trumps håndtering av krisen. Presidenten var i starten avvisende når det gjaldt hvor hardt USA ville bli rammet av koronakrisen, og mange mener han ventet for lenge med å iverksette tiltak.

Trump har i det siste ikke lagt skjul på at han helst ønsker å gjenåpne USA så fort som mulig, og har ofte behandlet pressekonferanser om pandemien omtrent som et valgkampmøte med misledende uttalelser og verbale angrep på sine kjente fiender.

På disse pressekonferansene har doktor Anthony Fauci framstått som en sikker og trygg stemme. Fauci er direktør avdelingen for smittsomme sykdommer ved National Institutes of Health og har vært rådgiver for alle USAs presidenter helt siden Ronald Reegan på 80-tallet.

- Kunne reddet liv

Fauci har konsekvent holdt seg til fakta, og flere ganger korrigert eller motsagt president Trump på pressekonferanser og i intervjuer, noe som har gjort at mange amerikanere ser til doktoren for pålitelig informasjon om koronapandemien.

Nå innrømmer smitteverneksperten at situasjonen i USA kunne vært annerledes om det hadde blitt satt inn tiltak tidligere.

- Man kan selvfølgelig logisk si at at hvis du hadde en prosess som var pågående og du startet med tiltak tidligere, så kunne det reddet liv. Åpenbart, ingen vil nekte for det, sier Fauci til CNN.

- Men en slik avgjørelse er komplisert. Jeg mener, hvis vi helt fra begynnelsen hadde stengt ned alt, så ville kanskje ting vært annerledes. Men det var mye motstand mot å stenge ned ting på den tiden, legger Fauci til.

I intervjuet forteller Fauci at han og andre eksperter anbefalte tiltak som sosial distansering allerede i midten av februar. Han fikk da spørsmål om hvorfor ikke Donald Trump innførte slike tiltak før i midten av mars.

- Vi ser på det fra et rent helsemessig ståsted. Vi gir en anbefaling. Ofte følges anbefalingen, og noen ganger skjer det ikke. Men det er hva det er. Vi er der vi er nå, forklarer smitteverneksperten.

Fauci får støtte av Tom Inglesby, som leder avdelingen for helsesikkerhet ved sykehuset Johns Hopkins.

- Hvis vi hadde reagert på noen av advarslene tidligere, ville vi vært i en mye bedre posisjon når det gjelder å diagnostisere, klargjøre sykehusene våre og muligens mangelen på masker og annet personlig smittevernutstyr, sier doktoren i et intervju med Fox News, ifølge The Hill.

- Det er mulig at vi ville sett nok av sykdommen i februar til å få viljen til å gjøre akkurat dette. Og, ja, jo tidligere vi hadde satt i gang med sosial distansering, jo tidligere hadde vi nådd en topp, sier Inglesby.

EKSPERT: Tom Inglesby ved sykehuset Johns Hopkins mener også at situasjonen i USA kunne vært annerledes om man hadde reagert tidligere. Foto: Samuel Corum (AFP/NTB Scanpix)

USA kan gjenåpnes gradvis fra mai

Anthony Fauci har hele veien vært forsiktig med å spå når tiltak vil bli lettet på og når medisiner og vaksiner vil bli klare, for ikke å skape falske forhåpninger.

I intervjuet med CNN avviser Fauci igjen å sette noen dato for gjenåpningen av landets økonomi, men uttaler at deler av USA kan trolig begynne å lette på smitteverntiltakene fra neste måned.

Han understreker at det uansett vil måtte skje i etapper, ettersom situasjonen varierer i ulike deler av USA. I California er det for eksempel en flatere kurve enn i flere delstater på østkysten.

– Man må sørge for at ingenting gjøres forhastet og ubesindig, samtidig som at man tar hensyn til behovet for å forsøke å få ting tilbake til normalen, sier Fauci.

TRYGGHET: Anthony Fauci nyter stor respekt både fra mange amerikanske ledere og blant store deler av befolkningen. Foto: Alex Brandon (AP)

President Donald Trump har ikke lagt skjul på at han vil starte opp igjen næringslivet snarest mulig. For få uker siden varslet han at økonomien ville være i gang igjen innen første påskedag, men han har siden sagt at han vil lytte til ekspertenes råd.

Trump står i en skvis mellom rådene fra folkehelseeksperter og press fra næringslivet og politiske allierte som vil ha en snarlig retur til «business as usual». De ekstreme tiltakene mot spredningen av viruset har enorme økonomiske konsekvenser både i USA og mange andre land.

Men hvis begrensningene oppheves for tidlig, kan konsekvensen bli en betydelig økning i antallet dødsofre som følge av pandemien.

– Jeg vil bli nødt til å ta en beslutning. Og jeg håper ved Gud at det blir den rette beslutningen, sa Trump på en pressekonferanse langfredag.

Noen Trump-rådgivere reagerer

De daglige pressekonferansen fra Det hvite hus har blitt president Donald Trumps hovedarena for å kommunisere hvordan USA håndterer koronakrisen.

Det har blitt også en mulighet for Trump å vise hvor godt han selv føler han håndterer krisen, skriver Reuters.

Noen rådgivere mener imidlertid presidenten ikke burde bruke så mye tid på pressekonferansen, som noen ganger er timelange og der han ofte krangler med journalister, og heller håndtere krisen.

– Det er foreslått et par ganger, men han synes det er helt topp, sier en kilde med kjennskap til saken til nyhetsbyrået.

Amerikanernes oppslutning om Trumps håndtering av pandemien har flatet ut, viser en meningsmåling. Trump er også svekket i forhold til rivalen Joe Biden i presidentvalgkampen.

