Utdanningsetaten: - Unngå klemmer og håndhilsing

Utdanningsetaten gir råd om hvordan Oslo-skolene skal forebygge coronasmitte.

OSLO (Nettavisen): Utdanningsetaten har sendt ut melding til alle Oslo-skolene om forebyggende tiltak knyttet til coronaviruset, og flere rektorer har formidlet dette i meldinger til foresatte.

«På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, setter vi i gang flere forebyggende tiltak, for å være føre var. Elevene og de ansatte får beskjed om å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsing og lignende», heter det blant annet i meldingen.

- Skal selvfølgelig trøste

Samtidig understrekes det at elever som trenger trøst selvsagt skal få det.

«Vi skal selvfølgelig trøste elever som trenger det osv, men holder nærkontakt på et minimum», lyder det i meldingen.

I tillegg til at elevene blir bedt om å unngå for mye nærkontakt, varsles det styrket renhold på skolene. Videre oppfordres foreldre til å snakke med barna hjemme om at det er viktig å vaske hendene før de kommer til skolen.

- Husk at elever som er syke skal holdes hjemme, heter det blant annet i meldingen.

Likelydende til alle skoler

Utdanningsetaten bekrefter overfor Nettavisen at en likelydende melding om forebyggende tiltak har gått ut til alle skolene, men at det er opp til hver rektor hvordan hun eller han vil formidle informasjonen videre.