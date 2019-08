Ute er det 25 grader - men Oslos nye supersklie er stengt

Den nye vannsklia i Frognerbadet er allerede stengt for sesongen.

For fem uker siden åpnet endelig den nye vannsklia i Frognerbadet i Oslo, men nå er den allerede stengt igjen.

Selv om Oslo bader i sol og gradestokken passerer 25 grader tirsdag, er både vannsklie, stupebasseng og barnebasseng stengt for sesongen.

- Rutsjebane, plaskebasseng og stupetårnet er stengt for sesongen. Dessverre er det umulig for oss å vite hvordan været blir på slutten av sesongen, og vi må ha en langsiktig planlegging av driften, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune til Nettavisen.

STENGT: Stupebassenget og stupetårnet i Frognerbadet er også stengt for sesongen, selv om det er sydentemperaturer ute. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Har utvidet sesongen

Fra 26. august til 15. september er det kun det øvre 50-metersbassenget på Frognerbadet som er åpent.

- Frognerbadet stenger alltid siste helgen i august. Men siden i fjor har vi utvidet sesongen på øvre basseng med tre uker, opplyser Olsen.

Åpningen ble forsinket

To badesesonger gikk med til byggingen av den nye vannsklia, og planen var at den skulle åpnes før årets fellesferie. Men slik ble det ikke, og først den 22. juli åpnet sklia.

- Vannsklia er ferdig bygget, og vi har fått midlertidig brukstillatelse fra plan- og bygningsetaten. Så det som gjenstår nå før vi kan åpne den, er å få en godkjenning fra Jernbanetilsynet, sa kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) om forsinkelsene til Nettavisen i begynnelsen av juli.

Det er nemlig Jernbanetilsynet som godkjenner sklier og berg- og dalbaner i Norge.

23,1 millioner kroner

Regninga for vannsklia har også blitt betydelig høyere enn det som ble vedtatt i 2017, da Oslo bystyre vedtok å bevilge 12,5 millioner kroner til å bytte ut den gamle sklia. Sommeren 2018 måtte budsjettrammen økes til 23,1 millioner kroner.

Den nye vannsklia består av tre deler, med ett løp spesielt tilrettelagt for barn og to løp spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne.

- Det er to sklieløp for de tøffe, og et for barn eller pinglene, sa Hansen muntert.

Den gamle vannsklia ble bygget i 1982, og rivingen av den ble startet i oktober 2018. Sklia innfridde verken tekniske eller HMS-krav knyttet til sikkerhet.