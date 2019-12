Verden har ikke mye korn på lager. Det er det Kina som har.

Det har blitt dyrket mye korn i verden de siste syv årene. Og det er bra.

For det trengs i en verden der vi blir stadig flere. Og selv om noen påstår at vi heller burde dyrke avokado, squash eller auberginer er det bare korn som metter verden. På ordentlig. Sånn er det bare.

Korn kontrollerer kaos

Det er korn som sørger for å opprettholde en viss ro og orden. Uten korn blir det kaos.

Med korn menes i denne sammenhengen hvete og mais, som til sammen utgjør 90 prosent av verdens kornproduksjon.

Mesteparten av dette kornet forbrukes der det dyrkes - bare 20 prosent krysser landegrenser før det blir spist opp.

Makt i aks

Sist det var skikkelig krise i verdens kornforsyning var så sent som i 2008.

Beholdningene med korn var da så lave at folk fikk panikk. Prisen på korn ble mangedoblet i løpet av noen få måneder, og selv politikere ble bekymret.

Det var ikke helt rolig i 2011/12 heller - da vedvarende tørke i Russland medførte at landet stoppet all eksport av hvete. Noe som bidro til at den ustabile politiske situasjonen i Nord-Afrika resulterte i det vi i dag kaller «den arabiske våren».

Egypt er for eksempel verdens største importør av hvete, og har i alle år subsidiert prisen på hvete for å holde fattigdom og misnøye i sjakk.

Forbruket overgår beholdningene

I 2008 var verdens beholdninger av hvete på 130 millioner tonn, og det årlige forbruket 620 millioner tonn.

Forholdet mellom beholdninger og forbruk var altså på 21 prosent. Beholdningene ville rekke til et par måneders forbruk med andre ord. Noe som gjorde folk nervøse. Forståelig nok.

Beholdningene av mais var enda lavere - forholdet mellom beholdninger og forbruk var nede i 16 prosent.

Syv gode år

Men de siste syv årene har gitt verden de syv største avlingene av både hvete og mais gjennom historien. Og folk puster lettet ut.

Men har de grunn til det?

For selv om verdens lagerbeholdninger med hvete og mais har tatt seg merkbart opp, er det en oppsiktsvekkende skjevfordeling av disse lagerbeholdningene. Mesteparten befinner seg nå i Kina!

Av dagens verdensbeholdninger av hvete på 286 millioner tonn er 145 millioner i Kina - over halvparten altså.

Og av beholdningene med mais på 300 millioner tonn befinner hele 200 millioner seg i Kina. To av tre kilo, altså.

Og det vi med 100 prosents sikkerhet kan fastslå er at de kinesiske beholdningene blir der de er. Uansett. For matsikkerhet er et nasjonalt anliggende. Særlig i Kina.

Kina vil derfor ikke eksportere ett kilo av disse beholdningene neste gang det blir avlingsproblemer i verden. Kina tåler ikke en sulten befolkning.

Så når vi fjerner de kinesiske beholdningene fra regnestykkene ser vi at lagerbeholdningene med hvete (i resten av verden) utgjør 19 prosent av årlig forbruk, og at beholdningene med mais ikke vil rekke til to måneders forbruk en gang!

Ingen bekymringer?

Og hva skjer med neste års avlinger? Det er det ingen som vet.

Men det vi vet er at det ikke er plass i verden til å øke arealene. Så da må avkastningen bli enda høyere neste år. Det kan selvsagt skje - hvis værgudene er på vår side. Igjen.

Hvilket de muligens er - for åttende år på rad.