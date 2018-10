Utenlandske spillselskaper setter odds på utfallet av KrF-landsmøtet

KrF-landsmøtet 2. november kan bli lønnsomt for mange, også for folk som ikke er engasjert i partiets politikk.

Skal KrF gå til høyresiden eller venstresiden i norsk politikk? Det har vært en av landets snakkiser i flere uker, helt siden KrF-leder Knut Arild Hareide talte til partiets landsstyre i slutten av september.

Da sa partilederen følgende i talen sin:

«Et nytt politisk landskap krever at vi tar modige valg. Vi må undersøke hva vi kan få til gjennom et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten SV. Jeg ønsker å være med uansett, understreket Hareide på slutten av sin tale».

Snart skal partiets 190 delegater ta stilling til dette under partiets landsmøte 2. november, men nå har spørsmålet også blitt «mat» for flere utenlandske spillselskap. Nå tilbyr de sine kunder å sette et spill på hvilken side KrF velger på landsmøtet.

Ifølge spillselskapene er det mest sannsynlig at KrF forblir på høyresiden, at partiet fortsetter samtalene med Høyre, Venstre og Frp. Det er ikke mye å hente der, hvis man setter penger på det, siden oddsen er ganske lav.

Hvis delegatene i KrF går inn for å støtte Knut Arild Hareide sitt forslag om å felle regjeringen og gå til venstresiden, er det derimot mye mer penger å tjene. Da kan man få tilbake over tre ganger innsatsen, hvis dette blir en realitet.

KAN TIPPE PÅ KRF: Nå kan man faktisk tjene penger på hva KrF bestemmer seg for.

