- 35-40 prosent av de russiske ambassadeansatte kan være spioner

Anerkjent gravejournalist tror at en høy andel av de ansatte ved Russlands ambassade i Oslo er trolig spioner. - Helt klart at russiske spioner løper rundt i Oslos gater, sier Luke Harding.

Over 100 russiske diplomater i 23 land, inkludert Norge, har blitt utvist som svar på giftangrepet mot den russiske dobbeltspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i England 4. mars. Norge besluttet mandag kveld å utvise én russisk diplomat i solidaritet med Storbritannia.

Den anerkjente britiske journalisten og forfatteren Luke Harding er overbevist om at den utviste diplomaten i realiteten er en spion.

- Det er helt klart at russiske spioner løper rundt i Oslos gater, men hva de faktisk gjør eller i hvilken grad de har suksess, vet jeg ikke, sier forfatter Luke Harding, som regnes som en av verdens fremste gravejournalister, til Nettavisen.

- Den russiske diplomaten som ble utvist fra Norge, var åpenbart en russisk spion. Jeg tror dette (utvisningen red.anm.) var en symbolsk handling fra Norges side, og vil nok ikke være et stort slag for Russland, sier Harding.

- 35-40 prosent kan være spioner

Harding er korrespondent for The Guardian. Han var sjef for The Guardians Moskva-kontor fra 2007 til 2011 inntil han ble utvist fra Russland. Han har skrevet en rekke anerkjente bøker som blant annet «Dødelig Dose» (som omhandler giftdrapet på den tidligere FSB/KGB-agenten Alexandr Litvinenko i London), «Snowden-Filene» og «Sammensvergelse: Hvordan Russland hjalp Donald Trump inn i Det hvite hus».

- Det er viktig å forstå at Norge er et viktig strategisk land for Russland, blant annet på grunn av den felles grensen og fordi de deler etterretningsinformasjon med amerikanerne. Det er mye spionvirksomhet i Norge og Skandinavia generelt, sier Harding.

Harding tror at en høy andel av dem som er ansatt ved den russiske ambassaden i Oslo, er etterretningsoffiserer som opererer under diplomatisk dekke (undeclared intelligence officers).

- De kan for eksempel late som at de er sekretær ved ambassaden. Utfra en kvalifisert gjetning vil jeg anta at mellom 35 og 40 prosent av de ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo har etterretningsbakgrunn. Jeg vil tro at norske myndigheter vet dette, sier Harding.

Ifølge den norske regjeringens egen oversikt, er det 37 russiske diplomater som er stasjonert ved den russiske ambassaden i Oslo. Ved konsulatene i Kirkenes, Tromsø og Barentsburg er det ytterligere seks diplomater.

NRK har også meldt at det skal være et sted mellom en tredjedel og halvparten av de russiske diplomatene i Norge som egentlig jobber for russisk etterretningstjeneste.

Norge utviser én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo (bildet) som reaksjon på giftangrepet i Storbritannia.

- Uforenlig med rollen som diplomat

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere utvisningssaken overfor Nettavisen og henviser til Utenriksdepartementet (UD), men i Trusselvurderingen 2018, skriver PST følgende om russisk etterretningsvirksomhet: «Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling (…) er å anse som særskilt utsatte etterretningsmål», og at «Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial».

- Ønsket om å svekke Russlands kapasitet til å drive etterretningsvirksomhet i Europa, har vært et sentralt premiss i vurderingen av mottiltak, både for oss og våre allierte og partnere. Diplomaten som nå er bedt om å forlate landet, har bedrevet virksomhet som er uforenlig med rollen som diplomat, sier pressetalsperson i UD, Ingrid Kvammen Ekker, i en skriftlig uttalelse til Nettavisen.

- Som utenriksministeren har understreket ønsker Norge et godt naboforhold til Russland, samtidig skal vi opptre fast, forutsigbart og konsekvent når grunnleggende normer utfordres. Det gjør vi også i denne saken, sier hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ønsket ikke å kommentere overfor NRK hvorvidt den utviste personen er en etterretningsoffiser.

- Jeg kommer ikke til å kommentere nærmere på det. Vi har utvist én russisk diplomat, og vi gjør det sammen med våre nordiske naboer, allierte og partnere, svarte Søreide på spørsmål fra NRK mandag kveld.

- Jeg vil ikke gå i detaljer på hvem denne diplomaten er, men det er altså én person som er utvist.

Fakta: Fakta om masseutvisning av russiske diplomater

En rekke land samt forsvarsalliansen NATO har varslet at de utviser russiske diplomater som svar på Salisbury-angrepet. * USA: 60 – inkludert 12 fra Russlands FN-delegasjon i New York * Storbritannia: 23 * Ukraina: 13 * NATO: 7 – i tillegg til 3 som blir fratatt sine akkrediteringer * Frankrike: 4 * Polen: 4 * Tyskland: 4 * Canada: 4 * Litauen: 3 * Tsjekkia: 3 * Moldova: 3 * Italia: 2 * Nederland: 2 * Danmark: 2 * Albania: 2 * Spania: 2 * Australia: 2 * Kroatia: 1 * Romania: 1 * Latvia: 1 * Estland: 1 * Finland: 1 * Sverige: 1 * Norge: 1 * Ungarn: 1 * Irland: 1 * Belgia: 1 * Makedonia: 1 (Kilder: Ritzau, Reuters, AFP, Utenriksdepartementet)

- Vi har ingen spioner

Selv om en rekke allierte har valgt å støtte Storbritannia i form av utvisninger av russiske diplomater, har New Zealand så langt ikke utvist noen russiske diplomater. Årsaken er at de angivelig ikke makter å knytte noen russiske diplomater til spionvirksomhet.

- Mens andre land har kunngjort at de utviser uoffisielle russiske etterretningsoffiserer (etterretningsoffiserer som opererer under diplomatisk dekke), har tjenestemenn overveid at det ikke er noen individer her i New Zealand som passer den beskrivelsen. Hvis det var det, ville vi allerede ha handlet, sier New Zealands statsminister Jacinda Ardern i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Nettavisen har onsdag formiddag vært i kontakt med den russiske ambassaden, og gitt dem mulighet til å kommentere saken. Så langt har ikke ambassaden svart på henvendelsen fra Nettavisen.

Mandag kom ambassaden med følgende uttalelse på Facebook:

Mest sett siste uken