- Den naturlige konstellasjonen er oss, Moderaterna og Kristdemokraterna

Jimmie Åkessons drømmeregjering omfatter Kristdemokraterna og norsk-svenske Ebba Busch Thor.

OSLO (Nettavisen): - En naturlig konstellasjon vil være oss, Moderaterna og Kristdemokraterna, sier Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson i dette intervjuet med Nettavisen (se video).

Konstellasjonen han snakker om ville hatt en oppslutning på 42,6 prosent om vi legger til grunn den siste Poll of polls-oppsummeringen fra Dagens samhälle. På rødgrønn side har de på denne målingen en oppslutning på 39,7 prosent. Problemet for Sverigedemokraterna og Åkesson er at den borgerlige alliansen ikke omfatter dem, men Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna.

Åkessons drømmeregjering

Åkesson lister opp to av disse partiene i sin «drømmeregjering». Foruten det største borgerlige partiet, Moderaterna, tar han med Kristdemokraterna som ledes av Ebba Busch Thor, som både har norsk og svensk statsborgerskap. Hun ble partileder for Kristdemokraterna i 2015.

- Busch Thor har vist mer åpenhet overfor Sverigedemokraterna enn de øvrige partiene, uttalte Claes Arvidsson, mangeårig lederskribent i Svenska Dagbladet, til Nettavisen denne uka.

Heller ikke Kristdemokraterna har åpnet døra for regjeringssamarbeid med Sverigedemokraterna, men ifølge Arvidsson er spørsmålet hvordan man skal forholde seg til Sverigedemokraterna i det praktiske riksdagsarbeidet. Der har Kristdemokraterna en mer velkommen holdning enn Moderaterna.

Ebba Busch Thor, som har både norsk og svensk statsborgerskap, er partileder for Kristdemokraterna. Her er hun avbildet under en tale i Almedalen i 2015.

SD-leder Jimmie Åkesson ser åpenbart et håp i Kristdemokraterna og Emma Busch Thor og en mulig vei til innflytelse og etterhvert regjeringsmakt.

- Jeg er overbevist om at vi kommer dit etterhvert, sier han til Nettavisen på spørsmålet om han tror partiet hans kommer i regjering.

Men Åkesson innser at sjansene etter dette valget er små, selv om partiet kan bli Sveriges nest største eller tredje største.

Nettavisens intervju med Åkesson ble gjort i Falkenberg 30. august, da SD-lederen gjennomførte et av sine mange torgmøter i valgkampen.

Har luktet på 20 prosent

Sverigedemokraterna ligger helt til høyre i svensk politikk og har kunnet glede seg over meningsmålinger som viser at de vil oppleve en sterk framgang i forhold til 2014-valget. I noen målinger har de vært oppe i 20 prosent oppslutning. I den siste Poll of polls-summeringen fra avisa Dagens Samälle får partiet en oppslutning på 18,4 prosent.

Men partiet har så langt altså møtt en kald skulder fra de to blokkene i svensk politikk når det gjelder samarbeid. Verken Socialdemokraternas leder og sittende statsminister Stefan Löfven eller Moderaternas statsministerkandidat Ulf Kristersson vil ha noe samarbeid med partiet. SD går til valg på sterk innvandringsmotstand og EU-skepsis. I valginnspurten har partilederen også måttet svare på avsløringer om kandidater med koblinger til Nationalsocialistisk front, en antidemokratisk og voldsforherligende gruppering.

