- Derfor reiser Kim rundt med sitt eget, personlige toalett

Sørkoreanerne overlater ingenting til tilfeldighetene når det arrangeres toppmøte mellom de tidligere erkefiendene.

Natt til fredag norsk tid startet det historiske toppmøtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Toppmøtet avholdes i grensebyen Panmunjom, i den demilitariserte sonen mellom de to landene – som Bill Clinton har tidligere omtalt som «verdens skumleste sted».

Kim ble dermed den første nordkoreanske lederen til å krysse delelinjen i den demilitarisere sonen siden Korea-krigen.

Historisk erklæring

Lederne i Nord-Korea og Sør-Korea har fredag signert en erklæring hvor de forplikter seg til atomnedrustning på Korea-halvøya.

Partene er også enige om å formelt avslutte Korea-krigen som opphørte i 1953 etter en våpenhvileavtale.

Dette er det første toppmøtet mellom de to landene hvor Sør-Korea er vertskap. Sørkoreanske myndigheter har forberedt møtet i ukesvis, og ingenting blir overlatt til tilfeldighetene.

Selv kuriøse detaljer som Kim Jong-uns røykevaner og toalettvaner må tas hensyn til når Sør-Korea, og senere USA, tilrettelegger for toppmøtet på dette nivået.

Detaljene har vært særdeles viktig under forberedelsene. Da de to lederne skulle sette seg ned for å snakke i det nyrenoverte Fredshuset i grensebyen Panmunjom, var det sørget for at avstanden mellom dem var nøyaktig 2,018 meter, som en symbolsk henvisning til at toppmøtet avholdes i nettopp 2018. Forhandlingsbordet er designet som to broer som smelter sammen.



Senere på dagen skal de to lederne spise middag, og rettene bærer også en viktig symbolsk betydning. Blant annet serveres det sveitsiske røstipoteter med en klar henvisning til Kims tid som tenåring i Sveits.

Da de to lederne ankom møterommet i Fredshuset, spøkte Kim med at han hadde medbrakte kalde nudler fra Pyongyang til middagen senere på kvelden.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in signerte en avtale om full atomnedrustning under toppmøtet fredag.

Kim og Moon rundt forhandlingsbordet i Fredshuset.

Kim Jong-un har et enormt sikkerhetsopplegg rundt seg i forbindelse med toppmøtet.

- Personlig toalett som følger med Kim

I forkant av toppmøtet skrev amerikanske medier at vertskapet sannsynligvis måtte tilrettelegge for andre personlige forhold for Kim Jong-un.

- Istedenfor å bruke offentlige toaletter, har den nordkoreanske lederen med et personlig toalett som følger med ham når han reiser, sier Lee Yun-keol, som tidligere jobbet som sikkerhetsvakt for den nordkoreanske lederen, før han reiste til Sør-Korea i 2005, skriver The Washington Post.

- Lederens ekskreter inneholder informasjon om helsetilstanden hans, så det kan ikke bli etterlatt, sier Lee Yun-keol.

Den engelskspråklige avisen Daily NK omtalte også i en artikkel fra 2015 at Kim reiste rundt med et personlig toalett. Avisen skrev at Kim hadde egne biler med toaletter hvis behovet skulle melde seg.

The moment Kim Jong-un makes history by stepping over the border into South Korea. 🇰🇵➡️🇰🇷 pic.twitter.com/nFjNwTSuFg — SBS News (@SBSNews) April 27, 2018

Når det gjelder sikkerhetsoppbudet for toppmøtet, har Kim Jong-un med seg egne livvakter og sikkerhetsvakter – som teknisk sett er soldater. Men det er sørkoreanske styrker og FN-kommandoen, her representert av amerikanske soldater, som i teorien har ansvaret for sikkerheten til Kim når han befinner seg på den sørlige siden av delelinjen. Amerikanerne og sørkoreanerne har drøftet sikkerhetsoppbudet og kommandokjeden i detalj i forkant av toppmøtet.

I tillegg måtte sørkoreanerne trolig vurdere hvordan de skulle håndtere røykingen til den nordkoreanske lederen. Kim er en storrøyker, og The Washington Post skriver at vertskapet trolig måtte ta stilling til om hvorvidt Kim kunne tenne en røyk i møterommet, eller om de skulle lage et eget røykerom for ham.

- Viktig etterretning

Denne typen informasjon vil være viktig i forbindelse med forberedelsene til toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kim Jong-un, som etter planen skal avholdes enten i mai eller juni.

- Enhver mulighet vi har til å være i samme rom eller i nærheten av Kim Jong-un og hans følge, er definitivt en mulighet til å samle inn etterretning, sier tidligere Nord-Korea-rådgiver for Pentagon, Frank Aum, til avisen.

Det er forventet at Sør-Koreas president skal reise til Washington i midten av mai for å informere Trump om detaljene fra toppmøtet.

Det er foreløpig ikke avklart hvor toppmøtet mellom Trump og Kim skal avholdes, men den nyoppførte Fredshuset i grensebyen Panmunjom anses som en mulighet.

Lett og høflig tone

Tonen var lett og høflig da president Moon mottok Kim på den sørlige siden av grensen. Lederne hadde lunsj hver for seg etter første del av toppmøtet. Kim Jong-un reiste dermed tilbake til Nord-Korea under lunsjpausen. Etter lunsjen plantet de to lederne et fredstre i grensebyen Panmunjom, før de fortsatte møtevirksomheten på ettermiddagen. På kvelden avholdes det en middag i Fredshuet.

Fredag ettermiddag kunngjorde de to lederne at de hadde signert en erklæring med mål om full atomnedrustning på Korea-halvøya og en formell avslutning på Korea-krigen som varte fra 1950 til 1953.

Temaet menneskerettighetsbrudd har de angivelig unngått.

Fakta: Fakta om dialogen på Korea-halvøya

* 1972: Den første politiske dialogen siden våpenhvilen etter Korea-krigen i 1953. Partene ble enige om å jobbe for en fredelig gjenforening, men dialogen ble brutt av Nord-Korea da Sør-Korea nektet å oppheve antikommunistiske lover. * 1985: Koreanerne inngikk en avtale om midlertidige familiegjenforeninger. Samtalene ble avbrutt fram til 2000. * 2000: Første toppmøte. Sør-Koreas president Kim Dae-jung møte Nord-Koreas leder Kim Jong-il i Pyongyang. De ble enige om en felles økonomisk sone og gjenopptakelse av familiegjenforeningene. Kim Dae-jung ble tildelt Nobels fredspris. * 2007: Andre toppmøte. Kim Dae-jungs etterfølger Roh Moon-hyun møte Kim Jong-il i Pyongyang. De ble blant annet enige om å arbeide for en formell fredsavtale etter Korea-krigen. Tilnærmingen endte etter Rohs avgang samme år. * 2015: Partenes representanter møttes i tre dager i august og lyktes i å avblåse den akutte krisen som var oppstått etter at to sørkoreanske soldater ble alvorlig såret av landminer i den demilitariserte sonen mellom landene. * 2018: OL i Pyeongchang. I forbindelse med vinter-OL ble Kim Yo-jong, søster av Nord-Koreas leder Kim Jong-un, første medlem av familien som besøkte Sør-Korea etter Korea-krigen. * Fredag 27. april møttes Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom de to landene. Kim krysset, som første nordkoreanske leder siden 1953, grensen til Sør-Korea. (Kilde: AP, NTB)

Mest sett siste uken