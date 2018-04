- Derfor tror du verden er verre enn den faktisk er

Bill Gates lovpriser den nye boken til avdøde Hans Rosling og beskriver den som én av de viktigste bøkene han har lest.

Den verdenskjente foreleseren og helse-professoren Hans Rosling fikk nylig utgitt en bok etter sin død. Rosling døde 68 år gammel i februar i fjor etter å ha vært kreftsyk i ett år.

Boken kom ut denne måneden og heter «Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World - and Why Things Are Better Than You Think» (Ti grunner til at vi misoppfatter verden - og hvorfor ting er bedre enn du tror).

Roslings sønn og svigerdatter Ola Rosling og Anna Rosling Rönnlund står oppført som medforfattere.

Boken blir blant annet hyllet av Microsoft-gründeren.

- Én av de viktigste bøkene jeg noensinne har lest. En avgjørende guide til å tenke klart om verden, har Bill Gates uttalt om boken.

I boken tok Rosling opp temaet om hvordan folk flest misoppfatter verden, slik tittelen antyder, og hvordan tingenes tilstand faktisk er bedre enn vi tror.

«Det står dårlig til, og det føles som at ting stadig blir verre, ikke sant? Krig, vold, naturkatastrofer, korrupsjon. De rike blir rikere og de fattigere blir fattigere. Og snart går vi tom for naturressurser dersom det ikke gjøres noe drastisk. Det er inntrykket folk i Vesten har, og bærer rundt på,» skrev Rosling ifølge et utdrag The Guardian har fått tilgang til.

Overdramatisert verdensbilde

Men Rosling skrev i boken at dette er et overdramatisert verdensbilde, som er både stressende og villedende. Han påpekte i boken at flesteparten i verden faktisk befinner seg på midten av inntektsskalaen.



Han skrev videre i boken at dette «overdramatiserte verdensbildet» er på sett og vis konstruert, som en direkte følge av hvordan hjernen vår fungerer.

«Hjernen er et produkt av millioner av år med evolusjon, og vi er utstyrt med instinkter som hjalp våre forfedre til å overleve i små grupper bestående av jegere og sankere. Vi higer etter sukker og fett, som pleide å være livreddende energikilder da det var knapt med mat. Men i dag bidrar disse lystene til at overvekt er ett av de største helseproblemene i verden. På samme måte er vi interessert i sladder og dramatiske historier, som før i tiden var den eneste kilden til nyheter og nyttig informasjon. Denne lysten for drama forårsaker misoppfatninger og bidrar til å skape et overdramatisert verdensbilde.»

«Vi trenger fortsatt disse dramatiske instinktene for å gi mening til verden vi lever i. Hvis vi vurderte all input vi fikk og analyserte enhver beslutning rasjonelt, ville et normalt liv vært umulig. På samme måte som at vi ikke må kutte ut alt av sukker og fett, må vi heller ikke be en kirurg om å fjerne de delene av hjernen som håndterer følelser. Men vi må lære å håndtere vårt inntak av drama.»

Det lydløse mirakelet

«Det er absolutt sant at det finnes mange fæle ting i verden. Antall dødsfall knyttet til konflikter har falt siden andre verdenskrig. Men Syria-krigen har reversert denne trenden. Terrorisme er også økende. Overfiske og en forverring i havene er også veldig bekymringsfullt. Listen over utryddingstruede arter blir lengre. Mens det er enkelt å være bevisst på alle de fæle tingene i verden, er det vanskeligere å være bevisst på de gode tingene. Det lydløse mirakelet med menneskelig framskritt er for langsomt og fragmentert til å noensinne kvalifisere seg til å bli nyheter. Over de siste 20 årene har antall mennesker som lever i fattigdom, nesten blitt halvert. Men på nettmålinger, i de fleste land, er det mindre enn ti prosent som vet dette.»

Tre grunner

Videre skrev Rosling at instinktet vårt til å legge merke til de fæle tingene fremfor de gode tingene, skyldes hovedsakelig tre ting:

«Vi husker feil om fortiden, selektiv rapportering blant journalister og aktivister, samt fornemmelsen av at så lenge det står dårlig til med ting, er det hensynsløst å si at ting blir stadig bedre. I århundrer har eldre folk romantisert over sin ungdom og insistert på at ting ikke lenger er som det var før. Vel, det er sant. Det meste var verre før. Denne tendensen til å huske feil er forsterket av de evigvarende negative nyhetene fra hele verden.»

